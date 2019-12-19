В Севастополь завозят новогодние елки из Ульяновской области России

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Как сообщили в пресс-службе городского правительства, до 31 декабря в городе будет развернуто 44 площадки, выделенных под продажу главного дерева нового года.
«Всего в Севастополе будет работать более 40 елочных базаров. Теперь все места по продаже елок находятся в схеме размещения НТО и договора на них были заключены в результате проведения аукциона», - отметил начальник управления потребительского рынка Максим Рожков.
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В основном елки завозят из Ульяновской области.
«Крымская сосна не вырубается», – подчеркнул чиновник.
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Сегодня: До конца года в Симферополе пообещали высадить сотни деревьев. В 2019 году новые зеленые насаждения появились в Гагаринском парке, сквере Потемкина, на улицах Мира, Киевская и Гаспринского, а также возле Государственного Совета Республики Крым.
Сегодня: Жители Симферополя жалуются на организацию ремонтных работ в центре. Симферопольцы возмущены организацией ремонта центральных улиц столицы, которая привела к многочисленным заторам.
Вчера: Госдума России одобрила продление поэтапного роста тарифов на газ в Крыму. Госдума во втором чтении одобрила продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму и Севастополе до июля 2021 года.
Вчера: Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев признал, что власти не смогли стопроцентно выполнить программу по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья.
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