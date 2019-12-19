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В Севастополь завозят новогодние елки из Ульяновской области России

Четверг
19 декабря 2019
10:41

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


В Севастополе начали работать елочные базары.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, до 31 декабря в городе будет развернуто 44 площадки, выделенных под продажу главного дерева нового года.

«Всего в Севастополе будет работать более 40 елочных базаров. Теперь все места по продаже елок находятся в схеме размещения НТО и договора на них были заключены в результате проведения аукциона», - отметил начальник управления потребительского рынка Максим Рожков.

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В основном елки завозят из Ульяновской области.

«Крымская сосна не вырубается», – подчеркнул чиновник.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Сегодня: Жители Симферополя жалуются на организацию ремонтных работ в центре. Симферопольцы возмущены организацией ремонта центральных улиц столицы, которая привела к многочисленным заторам.

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