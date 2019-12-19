В Севастополь завозят новогодние елки из Ульяновской области России

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В Севастополе начали работать елочные базары.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, до 31 декабря в городе будет развернуто 44 площадки, выделенных под продажу главного дерева нового года.

«Всего в Севастополе будет работать более 40 елочных базаров. Теперь все места по продаже елок находятся в схеме размещения НТО и договора на них были заключены в результате проведения аукциона», - отметил начальник управления потребительского рынка Максим Рожков.

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В основном елки завозят из Ульяновской области.

«Крымская сосна не вырубается», – подчеркнул чиновник.

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