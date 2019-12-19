В Крыму у входа на Солнечную тропу спилили три кипариса

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Солнечная тропа тянется от Гаспры до Ливадийского парка, была проложена в середине 19 века и является одной из известнейших достопримечательностей полуострова.
Три варварски спиленных кипариса так и остались лежать на тропе. Мотивы злоумышленников не ясны.
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На данный момент ведутся поиски виновников. Работает полиция, а неравнодушные жители ЮБК распространяют информацию в соцсети.
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