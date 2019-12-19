В Крыму откладывается открытие медцентра им. Семашко

В Симферополе откладывается открытие медицинского центра имени Семашко.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Из-за срыва сроков поставок тяжелого оборудования, ввод объекта в эксплуатацию откладывается на несколько месяцев», – написал Аксенов в Facebook.

Он добавил, что больница начнет работу в июле 2020 года.

Глава Крыма сообщил, что на строительство медцентра было выделено 9 млрд 400 млн рублей из российского бюджета и 600 млн из бюджета Крыма.

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Строительство медцентра началось в сентябре 2017 года. Планируется, что в нем будет находится поликлиника на 250 мест, 16 лечебных отделений по 41 месту в каждом, всего – порядка 734 коек различных профилей.

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