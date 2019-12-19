В Крыму откладывается открытие медцентра им. Семашко

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
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19 декабря 2019
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Из-за срыва сроков поставок тяжелого оборудования, ввод объекта в эксплуатацию откладывается на несколько месяцев», – написал Аксенов в Facebook.
Он добавил, что больница начнет работу в июле 2020 года.
Глава Крыма сообщил, что на строительство медцентра было выделено 9 млрд 400 млн рублей из российского бюджета и 600 млн из бюджета Крыма.
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Строительство медцентра началось в сентябре 2017 года. Планируется, что в нем будет находится поликлиника на 250 мест, 16 лечебных отделений по 41 месту в каждом, всего – порядка 734 коек различных профилей.
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