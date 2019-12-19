Украинскому институту в Крыму снова ищут владельца

Вуз, который находится в Симферополе по адресу пр. Кирова / ул. З. Жильцовой, д. 47/2, второй раз пытаются продать с молотка.

Сведения об аукционе размещены на сайте торгов 17 декабря. Итоги подведут 15 января 2020 года.

Здание крымского филиала института уже несколько лет стоит заброшенным. Власти пытались продать его за 232,2 млн рублей, но на торги не было подано ни одной заявки, даже несмотря на расположение — вуз находится в самом центре крымской столицы.

Институт был создан в 1956 году правительственным постановлением на базе самостоятельных отделов Крымского филиала НАН Украины.

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Предприятие являлось единственным на Украине отраслевым научно-исследовательским учреждением, которое занималось выполнением научно-исследовательских и опытных работ, развитием отраслевой базы, в том числе черных и цветных металлов, фосфоритов и других.

В плачевном состоянии институт находится около последних 10 лет, хотя в свое время он являлся ведущим институтом минеральных ресурсов. Рушиться все началось после распада СССР.

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