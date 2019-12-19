Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Кулеба посетил режимную зону пункта пропуска, затем открыл сервисную, в частности, Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). По его словам, люди в данном центре смогут уже сейчас получить 37 услуг и дальше этот список будет расширяться – от обновления паспорта до регистрации бизнеса.
«Евроинтеграция – это не о государствах, евроинтеграция – это достойное отношение к человеку. Когда строятся такие сервисные центры, мы занимаемся евроинтеграцией. Мы работаем для людей, становимся человекоориентированными. И я уверяю вас, настанет день, когда мы пересечем эту черту, и перенесем это отношение к человеку на временно оккупированную территорию. Я проходил к черте, пересек ее, потоптался по украинской земле, которую временно занимает оккупант», – сказал Кулеба журналистам.
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На КПВВ, по словам чиновников Херсонской области, уже работает ЦПАУ и почтовое отделение. В ближайшее время ожидается запуск автостанции и зоны отдыха.
«Мы ожидаем решения правительства Украины о том, кто будет балансодержателем этих помещений. Центр административных услуг работает в тестовом режиме», – сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.
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