Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом

Четверг
19 декабря 2019
19:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом

© Крым.реалии

На админгранице Крыма с Херсонской областью 19 декабря вице-премьер министр Украины Дмитрий Кулеба открыл сервисную зону на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак».

Кулеба посетил режимную зону пункта пропуска, затем открыл сервисную, в частности, Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). По его словам, люди в данном центре смогут уже сейчас получить 37 услуг и дальше этот список будет расширяться – от обновления паспорта до регистрации бизнеса.

«Евроинтеграция – это не о государствах, евроинтеграция – это достойное отношение к человеку. Когда строятся такие сервисные центры, мы занимаемся евроинтеграцией. Мы работаем для людей, становимся человекоориентированными. И я уверяю вас, настанет день, когда мы пересечем эту черту, и перенесем это отношение к человеку на временно оккупированную территорию. Я проходил к черте, пересек ее, потоптался по украинской земле, которую временно занимает оккупант», – сказал Кулеба журналистам.

Читайте: Сделать Лужкова почетным гражданином Севастополя мешает закон

На КПВВ, по словам чиновников Херсонской области, уже работает ЦПАУ и почтовое отделение. В ближайшее время ожидается запуск автостанции и зоны отдыха.

«Мы ожидаем решения правительства Украины о том, кто будет балансодержателем этих помещений. Центр административных услуг работает в тестовом режиме», – сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Евросоюз официально продлил на полгода санкции против России. Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкций против России на следующие полгода.

Сегодня: Путин подтвердил свое участие в открытии движения поездов в Крым. Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Сегодня: Аксенов отправил в отставку главу Минтопэнерго Крыма. Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик отправлен в отставку.

Вчера: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/ukraina-otkryla-servisnuju-zonu-na-admingranitse-s-krymom-126053/

 
 

Власть по-крымски

Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом

Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым

Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым

Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки

Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.