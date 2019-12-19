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Власть -> Армия и флот

Украина хочет сделать пояс безопасности вокруг Крыма

Четверг
19 декабря 2019
20:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Корреспондент

Новости за:
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19 декабря 2019


Украина хочет сделать пояс безопасности вокруг Крыма

© www.flickr.com

Украина должна сформировать пояс безопасности в Черноморском регионе совместно со странами-партнерами.

Об этом заявила замминистра обороны Алина Фролова на презентации Программы трансформации Минобороны и ВСУ, передает Укринформ в четверг, 19 декабря.

«Сейчас один из наших приоритетов - это Черноморское направление, потому что Украина заинтересована, чтобы постоянно сохранялась внимание международного сообщества к Черноморскому региону и, в первую очередь, к оккупации Крыма, потому что мы не снимаем с повестки дня вопрос возвращения Крыма и всех украинских территорий. Во-вторых, надо сказать и о том, что ситуация с безопасностью в Черноморском регионе из-за агрессивных действий России ухудшается и усложняется. Это беспокоит не только нас, а и много наших стран-партнеров. Поэтому мы видим лидирующую роль Украины в формировании общей позиции относительно стратегии обеспечения безопасности именно в этом регионе», - отметила Фролова.

Она также подчеркнула, что «агрессивные действия РФ наносят ущерб отечественной экономике, поэтому Украина должна этому противодействовать».

«Во-первых, в Вооруженных силах Украины была утверждена стратегия развития боеспособности Военно-морских сил, но мы говорим о том, что в целом будем формировать морскую стратегию страны, как морской державы, и стратегию, как будем отстаивать собственные интересы на море. Во-вторых, будем развивать наши Военно-морские силы, наращивать их боеспособность, развивать систему обороны и охраны морского побережья и новую инфраструктуру базирования ВМС, асимметрично реагировать на угрозы с моря, а именно - формировать пояс общей безопасности с нашими партнерами в Черноморском регионе», - сообщила заместитель министра.

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Фролова также сообщила, что план работы на 2020 год по Черноморскому направлению уже сформирован. Заместитель министра также заверила, что продолжаются переговоры с НАТО относительно увеличения присутствия Альянса в Черноморском регионе.

«Мы продолжаем переговоры со странами НАТО и будем стимулировать их к увеличению присутствия в регионе и более тесному взаимодействию в рамках учений, которые проводит Украина или любая страна Черноморского региона. Также будем постоянно рассказывать об этом на всех крупных международных форумах и включать юридическое противодействие России, если она будет нарушать нормы международного права», - добавила Фролова.

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