Судакскую крепость «оккупировали» янычары

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Генуэзская крепость в Судаке стала съемочной площадкой масштабного телепроекта, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Сообщается, что на территории крепости снимается исторический сериал «Русский раб», действие которого по сценарию происходят во времена Бориса Годунова (1598-1604 года).

Съемки ленты начались еще летом в Турции, а сейчас продолжаются в зимнем Крыму.

По сюжету казак Алеха, чтобы исполнить последнюю волю отца, отправляется в другую страну поклониться Деве Марии. Путь главного лежит через Османскую империю, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Однако, он не теряет надежды исполнить волю отца и вернуться на родину.

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Роль главного героя исполняет Илья Малаков, сыгравший роль Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате». Также в съемках участвуют сербские, азербайджанские и латвийские актеры. А вот 45 янычар играют крымчане. Место съемки было выбрано не случайно, ведь во времена сюжета сериала Судакская крепость являлась частью Османской империи и входила в систему турецких укреплений крымского побережья.Читайте также:

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