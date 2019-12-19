Судакскую крепость «оккупировали» янычары

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Судак
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Декабрь 2019
19 декабря 2019
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Сообщается, что на территории крепости снимается исторический сериал «Русский раб», действие которого по сценарию происходят во времена Бориса Годунова (1598-1604 года).
Съемки ленты начались еще летом в Турции, а сейчас продолжаются в зимнем Крыму.
По сюжету казак Алеха, чтобы исполнить последнюю волю отца, отправляется в другую страну поклониться Деве Марии. Путь главного лежит через Османскую империю, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Однако, он не теряет надежды исполнить волю отца и вернуться на родину.
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Роль главного героя исполняет Илья Малаков, сыгравший роль Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате». Также в съемках участвуют сербские, азербайджанские и латвийские актеры. А вот 45 янычар играют крымчане. Место съемки было выбрано не случайно, ведь во времена сюжета сериала Судакская крепость являлась частью Османской империи и входила в систему турецких укреплений крымского побережья.Читайте также:
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