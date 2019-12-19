Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Суд Швейцарии присудил взыскать 44 млн долларов с России в пользу «Укрнафты» за потерянные инвестиции в Крыму

Четверг
19 декабря 2019
08:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Верховный суд Швейцарии подтвердил свое решение о взыскании с России в пользу украинского предприятия «Укрнафта» 44 млн долларов компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».

«Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление России об отмене международного арбитражного решения в пользу ОАО «Укрнафта», – говорится в сообщении компании.

Кроме того, Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить ОАО «Укрнафта» 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

«ОАО «Укрнафта» рассчитывает на то, что Россия отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения», – говорится в сообщении компании.

Читайте: В Саках открыли новый участковый пункт полиции

Как сообщается, решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.

Власти России пока не комментировали информацию «Укрнафты».

Ранее Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения требование России об отмене решения международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между ОАО «Укрнафта» и Россией.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Пьяный крымчанин пытался дать инспекторам ДПС взятку в 20 тысяч рублей. Житель Симферопольского района попытался передать инспекторам ДПС взятку в размере 20 тыс рублей за несоставление протокола о езде на автомобиле в пьяном виде.

Сегодня: Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности. В период новогодних и рождественских праздников подразделения управления МЧС России по Крыму будут переведены в режим повышенной готовности.

Сегодня: ФСБ-шники задержали крымчанина на въезде на полуостров. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении жителя Советского района, пытавшегося провезти через админграницу с Украины несколько сотен таблеток препарата «Станозолол».

Вчера: В Крыму задержали судебных приставов. Трое сотрудников керченского отдела УФССП по Республике Крым задержаны по обвинению в получении взятки, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/sud-shveitsarii-prisudil-vzyskat-44-mln-dollarov-s-rossii-v-polzu-ukrnafty-za-poteryannye-investitsii-v-krymu-126021/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности

Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности

Украинская прокуратура не будет просить отправить в СИЗО «единороса» из Севастополя

Украинская прокуратура не будет просить отправить в СИЗО «единороса» из Севастополя

Площадь перед Совмином Крыма «заминировали» творогом

Площадь перед Совмином Крыма «заминировали» творогом

В Крыму предложили уголовно наказывать за снюс и насвай

В Крыму предложили уголовно наказывать за снюс и насвай

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.