Суд Швейцарии присудил взыскать 44 млн долларов с России в пользу «Укрнафты» за потерянные инвестиции в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».
«Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление России об отмене международного арбитражного решения в пользу ОАО «Укрнафта», – говорится в сообщении компании.
Кроме того, Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить ОАО «Укрнафта» 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.
«ОАО «Укрнафта» рассчитывает на то, что Россия отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения», – говорится в сообщении компании.
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Как сообщается, решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.
Власти России пока не комментировали информацию «Укрнафты».
Ранее Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения требование России об отмене решения международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между ОАО «Укрнафта» и Россией.
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