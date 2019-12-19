Суд Швейцарии присудил взыскать 44 млн долларов с России в пользу «Укрнафты» за потерянные инвестиции в Крыму

Верховный суд Швейцарии подтвердил свое решение о взыскании с России в пользу украинского предприятия «Укрнафта» 44 млн долларов компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».

«Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление России об отмене международного арбитражного решения в пользу ОАО «Укрнафта», – говорится в сообщении компании.

Кроме того, Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить ОАО «Укрнафта» 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

«ОАО «Укрнафта» рассчитывает на то, что Россия отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения», – говорится в сообщении компании.

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Как сообщается, решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.

Власти России пока не комментировали информацию «Укрнафты».

Ранее Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения требование России об отмене решения международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между ОАО «Укрнафта» и Россией.

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