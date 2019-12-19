Стали известны подробности смерти мальчика из Севастополя после прыжков на диване

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство, КП-Крым, КП-Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Декабрь 2019
19 декабря 2019
11 декабря, 8-летний Антон остался дома со старшим братом — 10-летним Алексеем. Мальчик решил попрыгать на диване, но упал и сильно ударился головой. Старший брат немедленно позвонил маме, которая была дома через 10 минут и тут же вызвала «скорую».
Антона доставили в севастопольскую горбольницу №5, в которой травматолог поставил предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и заверил мать, что травма не несет опасности.
Мальчика госпитализировали. Последние слова, которые Светлана услышала от сына — «Мама, не переживай».
Женщина пришла ранним утром в больницу и обнаружила ребенка мертвым, — пишет «КП-Крым».
— Зашла в палату. Темнота, нет никого из медперсонала, мамочка, которая лежала вместе с ребенком на соседней койке, спит. Я начала будить Антошу. Говорю, мальчик мой, просыпайся. А он лежит личиком в подушечку. И все. До меня доходит… Я его переворачиваю, а там лужа крови.
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Услышав крики, в палату прибежали врачи и предприняли необходимые реанимационные мероприятия, но мальчик был уже мертв.
Мальчик не дожил всего несколько недель до своего 9-летия.
Светлана Боровская винит во всем врачей: они не предложили сделать МРТ, которое было бы более точным, чем рентген и не предупредили, что это может быть опасно.
На данный момент департамент здравоохранения города Севастополь проводит служебную проверку, от комментариев чиновники и глав. врач воздержались.
С профессиональной точки зрения оценил ситуацию Михаил Белкин — директор юридического предприятия «Центр медицинского права в РК»:
– Медицинский персонал, на мой взгляд, нарушил стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные приказами Министерства здравоохранения РФ. Не в полном объеме ребенка обследовали при поступлении в стационар, недооценили тяжесть состояния.
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