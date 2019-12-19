Служебная собака в Крыму помогла поймать похитителя

В Феодосии служебная собака по кличке Чара помогла полицейским задержать мужчину, подозреваемого в совершении кражи домашней птицы из частного дома.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По информации ведомства, в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка, которая сообщила, что минувшей ночью неизвестные похитили с ее двора более десятка кур и уток. На место преступления прибыли сотрудники уголовного розыска и полицейский-кинолог.

«Служебная собака по кличке Чара сразу же взяла след и от края участка повела стражей порядка мимо близлежащих домов в поля. Далее, пройдя вдоль территории бывшего молокозавода, четверолапый сыщик показала своему напарнику-кинологу тропинку к заброшенному полуразрушенному вагончику, стоящему на краю дороги», – рассказали в МВД по РК.

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Правоохранители с собакой прошли по следу около двух километров и обнаружили вагончик, где скрывался злоумышленник. Подозреваемого задержали с поличным. Им оказался 62-летний мужчина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за кражи.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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