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Здоровье -> Медицинские советы

Скорость ходьбы и острота слуха могут предсказать продолжительность жизни после инфаркта

Четверг
19 декабря 2019
20:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал

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19 декабря 2019


Скорость ходьбы и острота слуха могут предсказать продолжительность жизни после инфаркта

© pxhere.com

Функциональные нарушения могут говорить более тяжелом прогнозе

Ученые из Йельского университета считают, что сведения о слухе и подвижности пациента, который перенес инфаркт, могут помочь предсказать, как долго он проживет. Об этом они сообщили в исследовании, опубликованном в Annals of Internal Medicine.

Врачи все больше значения придают функциональным нарушениям, включая снижение слуха и ухудшение мобильности. Но данные об их важности все еще не внесены в медицинские руководства. Например, нет указаний, как такая информация может помочь делать прогнозы при инфаркте миокарда.

В новом исследовании ученые наблюдали за более чем 3000 пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда. Средний возраст участников был 82 года.

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Авторы испытали новую шкалу риска смерти после инфаркта миокарда. Кроме уже известных факторов (уровень артериального давления, скорость пульса и другие) они включили в нее четыре новых: нарушения слуха, нежелательную потерю веса, скорость ходьбы и субъективную оценку своего здоровья.

Оценка этих дополнительных факторов помогла ученым с большей точностью определить риск смерти в течение шести месяцев после инфаркта. Они также отмечают, что старые прогностические признаки не утратили своей важности.

Ученые считают, что оценка слуха, подвижности и других функциональных факторов имею особую важность, поскольку их распространенность будет расти вместе со старением населения. Понимание того, насколько высок риск смерти пациента после инфаркта миокарда, помогает врачам составлять адекватный план лечения.

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