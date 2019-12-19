Севастопольский предприниматель пытался продать около 700 пар поддельных кроссовок

Отдел дознания ОМВД России по Ленинскому району Севастополя передал в суд уголовное дело по факту незаконного использования чужих товарных знаков.

Ущерб, который причинил севастопольский предприниматель правообладателям, составляет более 5,5 млн рублей, передает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

«В ходе следствия было установлено, что 38-летний предприниматель из Севастополя приобрел у неизвестных ему лиц около 700 пар контрафактной спортивной обуви, маркированной товарными знаками двух популярных брендов. Поддельные кроссовки бизнесмен продавал в своем магазине под видом оригинальной продукции и получал незаконную прибыль», - сообщили в УМВД.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий изъяли весь контрафактный товар и направили его на экспертизу. Специалисты установили, что обувь была изготовлена с нарушением требований к используемым материалам и качеству, содержит воспроизведение товарных знаков известных компаний.

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Согласно заключению эксперта, севастопольский предприниматель своими действиями нанес двум правообладателям товарных знаков ущерб в сумме 5 млн 628 тыс рублей.

Он обвиняется по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом.

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