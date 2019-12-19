Пьяный крымчанин пытался дать инспекторам ДПС взятку в 20 тысяч рублей

Житель Симферопольского района попытался передать инспекторам ДПС взятку в размере 20 тыс рублей за несоставление протокола о езде на автомобиле в пьяном виде.

Сейчас ему может грозить уголовная ответственность за совершенное нарушение, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«У водителя присутствовали признаки опьянения. При составлении административного материала, с целью избежать наказание по статье 12.26 части 1 КоАП РФ, мужчина высказал сотрудникам полиции готовность «решить» вопрос на месте, – сообщили в МВД.

– Сотрудники ДПС предупредили гражданина об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако водитель на предупреждение не отреагировал и предложил полицейским за несоставление протокола 20 тысяч рублей».

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Инспекторы отказались от предложенных денег и сообщили о произошедшем в дежурную часть. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, нарушителю может грозить уголовная ответственность за попытку дачи взятки.

Ранее симферопольское частное охранное предприятие было оштрафовано на 10 млн рублей за взятку сотруднику управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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