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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Пьяный крымчанин пытался дать инспекторам ДПС взятку в 20 тысяч рублей

Четверг
19 декабря 2019
11:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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Декабрь 2019
19 декабря 2019


Житель Симферопольского района попытался передать инспекторам ДПС взятку в размере 20 тыс рублей за несоставление протокола о езде на автомобиле в пьяном виде.

Сейчас ему может грозить уголовная ответственность за совершенное нарушение, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«У водителя присутствовали признаки опьянения. При составлении административного материала, с целью избежать наказание по статье 12.26 части 1 КоАП РФ, мужчина высказал сотрудникам полиции готовность «решить» вопрос на месте, – сообщили в МВД.

– Сотрудники ДПС предупредили гражданина об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако водитель на предупреждение не отреагировал и предложил полицейским за несоставление протокола 20 тысяч рублей».

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Инспекторы отказались от предложенных денег и сообщили о произошедшем в дежурную часть. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, нарушителю может грозить уголовная ответственность за попытку дачи взятки.

Ранее симферопольское частное охранное предприятие было оштрафовано на 10 млн рублей за взятку сотруднику управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности. В период новогодних и рождественских праздников подразделения управления МЧС России по Крыму будут переведены в режим повышенной готовности.

Сегодня: Суд Швейцарии присудил взыскать 44 млн долларов с России в пользу «Укрнафты» за потерянные инвестиции в Крыму. Верховный суд Швейцарии подтвердил свое решение о взыскании с России в пользу украинского предприятия «Укрнафта» 44 млн долларов компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.

Сегодня: ФСБ-шники задержали крымчанина на въезде на полуостров. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении жителя Советского района, пытавшегося провезти через админграницу с Украины несколько сотен таблеток препарата «Станозолол».

Вчера: В Крыму задержали судебных приставов. Трое сотрудников керченского отдела УФССП по Республике Крым задержаны по обвинению в получении взятки, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму.

 

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