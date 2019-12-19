Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

Путин подтвердил свое участие в открытии движения поездов в Крым

Четверг
19 декабря 2019
16:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Об этом глава российского государства заявил, отвечая на вопрос журналистки из Крыма.

«Крымчане ждут вас на следующей неделе в Крыму, где, мы слышали, вы откроете железнодорожную ветку Крымского моста», – сказала представитель одного из крымских СМИ.

«Точно», – ответил российский президент.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ может принять участие в этом событии. Песков также назвал запуск поездов в Крым главным событием уходящего года.

Читайте: Сенатор предложил назвать улицу в Симферополе в честь Лужкова

Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом. На админгранице Крыма с Херсонской областью 19 декабря вице-премьер министр Украины Дмитрий Кулеба открыл сервисную зону на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак».

Сегодня: Евросоюз официально продлил на полгода санкции против России. Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкций против России на следующие полгода.

Сегодня: Аксенов отправил в отставку главу Минтопэнерго Крыма. Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик отправлен в отставку.

Вчера: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/putin-podtverdil-svoe-uchastie-v-otkrytii-dvizheniya-poezdov-v-krym-126036/

 
 

Власть по-крымски

Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом

Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым

Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым

Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки

Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.