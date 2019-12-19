Путин подтвердил свое участие в открытии движения поездов в Крым

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Об этом глава российского государства заявил, отвечая на вопрос журналистки из Крыма.

«Крымчане ждут вас на следующей неделе в Крыму, где, мы слышали, вы откроете железнодорожную ветку Крымского моста», – сказала представитель одного из крымских СМИ.

«Точно», – ответил российский президент.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ может принять участие в этом событии. Песков также назвал запуск поездов в Крым главным событием уходящего года.

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Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря.

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