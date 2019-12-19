Путин подтвердил свое участие в открытии движения поездов в Крым

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом глава российского государства заявил, отвечая на вопрос журналистки из Крыма.
«Крымчане ждут вас на следующей неделе в Крыму, где, мы слышали, вы откроете железнодорожную ветку Крымского моста», – сказала представитель одного из крымских СМИ.
«Точно», – ответил российский президент.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ может принять участие в этом событии. Песков также назвал запуск поездов в Крым главным событием уходящего года.
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Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом. На админгранице Крыма с Херсонской областью 19 декабря вице-премьер министр Украины Дмитрий Кулеба открыл сервисную зону на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак».
Сегодня: Евросоюз официально продлил на полгода санкции против России. Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкций против России на следующие полгода.
Сегодня: Аксенов отправил в отставку главу Минтопэнерго Крыма. Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик отправлен в отставку.
Вчера: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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