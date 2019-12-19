Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 декабря

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 19 декабря.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 75 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 13, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 75 процентов. Ветер восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 13, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 86 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 87 процентов. Ветер северо-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов. Ветер северо-восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 92 процентов. Ветер северо-восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 13, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 81 процентов. Ветер северо-восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Гаспре - 11, в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Партените - 11, в Поповке - 9, в Рыбачьем - 11, в Севастополе - 11, в Учкуевке - 11, в Феодосии - 10, в Ялте - 11, на мысе Айя - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 7, в Сочи - 13, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на среду 18 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 14, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Вторник, 17 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на вторник 17 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 4 до 14, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 45 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Понедельник, 16 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на понедельник 16 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 3 до 12, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 90 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Воскресенье, 15 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 15 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 13, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.