Полицейские поймали в Феодосии серийного дачного вора

Крымские полицейские задержали мужчину, совершившего семь краж из дачных домиков в Феодосии.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, полицейские устанавливают причастность гражданина к аналогичным преступлениям.

«В дежурную часть в период с июля по сентябрь с заявлениями о краже имущества из дачных домиков обратились местные жители. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что у заявителей были похищены электроинструменты, строительные инструменты бытовая техника, тепловентилятор, бензиновый электрогенератор и другой инвентарь, – говорится в сообщении. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее не судимый 33-летний местный житель».

В ведомстве отметили, что часть похищенного имущества найдена и изъята полицейскими по месту жительства злоумышленника. Остальное он, с его слов, продал, а денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время установлена причастность задержанного к семи кражам. Злоумышленник отрабатывается на причастность к аналогичным преступлениям.

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Правоохранители по всем фактам возбудили уголовные дела по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину) и пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее пресс-служба МВД по Республике Крым сообщила о задержании группы серийных воров. Полицейские установили причастность злоумышленников к совершению почти трех десятков краж.

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