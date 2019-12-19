Поющий символ Ялты пес Мухтар попался службе отлова безнадзорных животных

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым
Регионы Крыма: Ялта
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2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019
Соцсети сразу наполнились сообщениями от взволнованных ялтинцев и гостей курортной столицы, переживающих за судьбу пса.
Мухтара называют «крымским Хатико». Он уже порядка десяти лет ждет своего погибшего хозяина на набережной Ялты. Пес подружился с уличным музыкантом, трубачом Виктором Малиновским, и стал постоянно «подпевать» ему во время выступлений. Горожане и туристы сняли «концерты» на видео — и собака вмиг превратилась в звезду соцсетей.
И когда выяснилось, что любимца публики забрала служба отлова, горожане оборвали телефоны местных чиновников и зоозащитников.
Неравнодушные граждане беспокоятся, что символ города уже не вернется на свой «пост».
— Что будет с Мухой? — спрашивают ялтинцы. — Он ведь старый, его могут усыпить. Нельзя этого допустить!
Мухтара действительно доставили в местный приют, в руки волонтеров из общественной организации «Ковчег». Там заверили, что собаку никто усыплять не будет.
— Мухтар у нас. Пса кто-то привязал около храма Александра Невского. Он покусал девушку, которая хотела его отвязать. Сейчас мы должны Мухтара подержать на карантине 10 дней, чтобы исключить бешенство. Сделаем ему прививку от бешенства и отпустим. Усыплять Мухтара никто не будет. Не переживайте, — успокаивают граждан в «Ковчеге». — Лучше придите в «Ковчег» навестить Мухтара и заодно посмотреть на трех парализованных собак, двух собак на трех лапах, полный лазарет щенков, слепых и хромых выброшенных стариков. Может, поймете, что мы никого не усыпляем.
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«КП-Крым» дозвонилась в приют, чтобы спросить о состоянии собаки, однако руководитель отказалась разговаривать с журналистами.
Говорят, что погибший хозяин Мухтара был спасателем. На боках пса шрамы, которые остались от лопастей катера. Люди кричали на батуте, который тянуло за собой судно. Мухтар подумал, что они тонут и бросился на выручку, а в итоге чуть сам не погиб. Видимо, его бывший хозяин приучил пса так реагировать на крики.
Собаку, которая «подпевает» трубачу, знают не только в Крыму, но и далеко за пределами полуострова. Хоть Муха и сопровождает музыканта постоянно, забрать собаку домой мужчина не может: он живет на съемной квартире с женой и тремя сыновьями.
— Когда холодает, Мухтар спит на пороге дома. Но вовнутрь завести его не могу — жилье съемное. Хозяйка узнает — выгонит, — вздыхает Виктор Малиновский. — Появится хоть какая-нибудь собственная лачуга, обязательно найду место и для него.Ялтинцы считают, что Мухтару уже давно следовало поставить памятник — верному и преданному «Крымскому Хатико».
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