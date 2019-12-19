Отопительный сезон в Крыму доверили чиновнику из Москвы

Министерство топлива и энергетики Крыма возглавит специалист из Москвы.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Примечательно, что новый министр не участвовал в конкурсе «Твое правительство». Человек из Москвы ситуацию поправит, заявил Аксенов.

По информации главы региона, приоритетным в работе нового руководителя станет интенсивное взаимодействие между ресурсоснабжающими организациями и населением. Аксенов назвал несколько болевых ситуаций, которые предстоит «разрядить». К примеру, вопросы технического присоединения к сетям «Крымэнерго» и газовым сетям.

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«Есть ряд моментов, где необходимо упростить процедуры общения граждан с нашими ресурсоснабжающими предприятиями. К сожалению, пока работа не на высоте», — подчеркнул он.

В настоящее время минтопэнерго Крыма руководит Вадим Белик, назначенный летом 2017 года.

Добавим, что в начале декабря Аксенов представил шестерых министров обновленного состава правительства.

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