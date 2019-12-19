Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте

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В Симферополе новогодний троллейбус будет курсировать по маршруту № 10 «Арбатская – Заводское». В Ялте троллейбус выйдет на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское». В Алуште троллейбус будет курсировать по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

По поручению заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Юлии Жуковой с 27 декабря в Симферополе, Ялте и Алуште будут запущены новогодние троллейбусы.

— Новогодние троллейбусы на маршрутах Симферополя, Алушты и Ялты курсируют уже не первый год и создают жителям праздничное настроение. Это добрая традиция, которую нельзя отменять. Троллейбусы будут украшены новогодней тематикой и поздравлениями, а в салоне возле наряженной елки пассажиров новогоднего троллейбуса будут встречать главные волшебники зимнего праздника – Дед Мороз и Снегурочка с подарками и сувенирами» — сообщила Юлия Жукова.

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Стоимость проезда в новогоднем троллейбусе будет, как и в обычном троллейбусе, составлять 17 рублей.

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