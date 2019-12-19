Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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19 декабря 2019
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
По поручению заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Юлии Жуковой с 27 декабря в Симферополе, Ялте и Алуште будут запущены новогодние троллейбусы.
— Новогодние троллейбусы на маршрутах Симферополя, Алушты и Ялты курсируют уже не первый год и создают жителям праздничное настроение. Это добрая традиция, которую нельзя отменять. Троллейбусы будут украшены новогодней тематикой и поздравлениями, а в салоне возле наряженной елки пассажиров новогоднего троллейбуса будут встречать главные волшебники зимнего праздника – Дед Мороз и Снегурочка с подарками и сувенирами» — сообщила Юлия Жукова.
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Стоимость проезда в новогоднем троллейбусе будет, как и в обычном троллейбусе, составлять 17 рублей.
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