Налоговики Крыма отправятся в рейды по новогодним корпоративам

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом рассказал руководитель ведомства Роман Наздрачев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«Начиная с 20 декабря и до середины января мы будем проводить усиленный налоговый контроль за предприятиями общепита, за проведением всевозможных корпоративов. Сейчас в Симферополе нет общепитов, где после 20 декабря есть свободные места. Это большой соблазн для данной категории предприятий. Будем делать рейды в усиленном режиме», – сказал Наздрачев.
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Руководитель УФНС обратился к владельцам заведений общепита с просьбой, чтобы все наличные деньги, которые они получают от проведения праздничных корпоративов, проходили через кассовые аппараты.
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