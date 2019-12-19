Над Крымом вновь кружит американский самолет-разведчик

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk снова проводит полеты у берегов Крымского полуострова.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Накануне был замечен в воздушном пространстве Греции, затем пролетев через Румынию оказался в центральной части Украины. В четверг после полудня направился в сторону Крыма.

Западное побережье республики воздушное судно изучило дважды, после чего, обогнув полуостров, направилось в сторону Керченского пролива.

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Известно, что самолет начал движение с базы НАТО Сигонелла. Хотя она принадлежит ВВС Италии, контролируют ее США.

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