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Власть -> Армия и флот

Над Крымом вновь кружит американский самолет-разведчик

Четверг
19 декабря 2019
19:24

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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19 декабря 2019


Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk снова проводит полеты у берегов Крымского полуострова.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Накануне был замечен в воздушном пространстве Греции, затем пролетев через Румынию оказался в центральной части Украины. В четверг после полудня направился в сторону Крыма.

Западное побережье республики воздушное судно изучило дважды, после чего, обогнув полуостров, направилось в сторону Керченского пролива.

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Известно, что самолет начал движение с базы НАТО Сигонелла. Хотя она принадлежит ВВС Италии, контролируют ее США.

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