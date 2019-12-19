Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019
Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Накануне был замечен в воздушном пространстве Греции, затем пролетев через Румынию оказался в центральной части Украины. В четверг после полудня направился в сторону Крыма.
Западное побережье республики воздушное судно изучило дважды, после чего, обогнув полуостров, направилось в сторону Керченского пролива.
Читайте: Российские пилоты провели бой в небе над Крымом
Известно, что самолет начал движение с базы НАТО Сигонелла. Хотя она принадлежит ВВС Италии, контролируют ее США.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Украина хочет сделать пояс безопасности вокруг Крыма. Украина должна сформировать пояс безопасности в Черноморском регионе совместно со странами-партнерами.
Вчера: Офицер из Севастополя погиб на «Адмирале Кузнецове». Одним из погибших во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» оказался севастополец Виктор Измайлов. Как на своей странице в Facebook пишет ветеран ВМФ Григорий Апресов, офицер погиб, спасая рабочих.
Вторник, 17 декабря 2019: Затонувшую в Севастополе подлодку готовят к переходу на утилизацию. Специалисты аварийно-спасательной службы ЧФ проводят работы по подготовке затонувшей вместе с плавдоком подводной лодки Б-380 («Горьковский комсомолец») к переходу на утилизацию.
Понедельник, 16 декабря 2019: Эсминец США зашел в Черное море. В 2016 году этот эсминец уже был в Одессе во время учений Sea Breeze. В 2019 году он дислоцировался в болгарской Варне и румынской Констанце.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/nad-krymom-vnov-kruzhit-amerikanskii-samoletrazvedchik-126067/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:46 Судакскую крепость «оккупировали» янычары
19:24 Над Крымом вновь кружит американский самолет-разведчик
19:17 Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом
18:53 В Крыму у входа на Солнечную тропу спилили три кипариса
18:17 В Ялте начали эвакуировать брошенные автомобили
17:54 Поющий символ Ялты пес Мухтар попался службе отлова безнадзорных животных
17:28 Крымчанин сообщил о бомбе в керченском учреждении, отказавшем ему в трудоустройстве
17:02 Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги