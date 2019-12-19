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Власть -> Коммунальное хозяйство

На Южном берегу Крыма поднимут плату за водоотведение

Четверг
19 декабря 2019
13:45

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


В Ялте поднимут плату за водоотведение.

В Госкомцен РК, утверждены тарифы на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию на 2020 год ряду ресурсоснабжающих предприятий.

Так, установлены тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Водоканал ЮБК» (обслуживает Большую Ялту). Стоимость услуг водоснабжения для населения на 2020 год сохранена на уровне 2019 года – 31,55 рублей за кубометр ресурса. Тариф на водоотведение подорожает с 1 июля 2020 года – рост составит 3%.

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