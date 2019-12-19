Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Крымские спасатели будут работать в усиленном режиме, обеспечивая защиту населения и территорий Крыма. В МЧС уточняются планы взаимодействия с органами управления Крыма на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове. Вся спасательная техника готова к реагированию. Ежегодно в Крыму для обеспечения безопасности привлекается около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ближайшее время будут определены места, на которых можно безопасно запускать фейерверки в новогодние праздники.
«В прошлом году в Крыму было утверждено 75 таких площадок, окончательный список в этом году еще уточняется. Это, как правило, городские площади и парки в городах и районах Крыма, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев, чтобы запуск пиротехнических изделий был безопасным. Все такие площадки предварительно обследуются сотрудниками МЧС», – сообщает пресс-служба.
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Власти Симферополя ранее обнародовали программу празднования Рождества. Как сообщил замглавы администрации города Александр Макарь, со 2 по 8 января на площади Ленина будет проведен цикл развлекательных мероприятий «Рождественские каникулы».
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