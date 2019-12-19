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Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности

Четверг
19 декабря 2019
09:48

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности

© Крым.реалии

В период новогодних и рождественских праздников подразделения управления МЧС России по Крыму будут переведены в режим повышенной готовности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Крымские спасатели будут работать в усиленном режиме, обеспечивая защиту населения и территорий Крыма. В МЧС уточняются планы взаимодействия с органами управления Крыма на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове. Вся спасательная техника готова к реагированию. Ежегодно в Крыму для обеспечения безопасности привлекается около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшее время будут определены места, на которых можно безопасно запускать фейерверки в новогодние праздники.

«В прошлом году в Крыму было утверждено 75 таких площадок, окончательный список в этом году еще уточняется. Это, как правило, городские площади и парки в городах и районах Крыма, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев, чтобы запуск пиротехнических изделий был безопасным. Все такие площадки предварительно обследуются сотрудниками МЧС», – сообщает пресс-служба.

Читайте: Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности

Власти Симферополя ранее обнародовали программу празднования Рождества. Как сообщил замглавы администрации города Александр Макарь, со 2 по 8 января на площади Ленина будет проведен цикл развлекательных мероприятий «Рождественские каникулы».

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера: В Крыму задержали судебных приставов. Трое сотрудников керченского отдела УФССП по Республике Крым задержаны по обвинению в получении взятки, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму.

 

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