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Бизнес -> Крымский бизнес

Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам

Четверг
19 декабря 2019
08:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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19 декабря 2019


Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 млн рублей.

Об этом журналистам сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым.

«Срок уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями истекает в конце года. В настоящее время сумма данных платежей составляет 2,4 млрд рублей. На данный момент оплачено 1,6 млрд рублей. То есть около 800 млн рублей – это задолженность по уплате данного вида платежа», – сказал Наздрачев.

Каждый индивидуальный предприниматель, независимо от того, работал он или нет, должен заплатить фиксированную сумму в размере 36 тыс рублей в год. Наздрачев отметил, что не каждый при открытии своего дела знает об этих обязательствах.

Читайте: Частные предприниматели в Крыму задолжали 388 млн рублей по страховым взносам

Ранее сегодня руководитель УФНС сообщил, что всего в этом году во все уровни бюджетной системы в Крыму будет взыскано 120 млрд рублей. Из этой суммы 74 млрд рублей поступит в консолидированный бюджет Крыма.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму за месяц резко выросла безработица. Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем, сообщила пресс-служба Крымстата.

Вчера: Крымские предприниматели задолжали 388 миллионов рублей. Общая задолженность индивидуальных предпринимателей в Крыму по фиксированным страховым взносам в этом году составила 388 миллионов рублей.

Вторник, 17 декабря 2019: У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму. Холдинг бизнесмена Рината Ахметова SCM заявляет, что «не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма».

Пятница, 13 декабря 2019: Виноделам Крыма разрешат продавать вино на вокзалах. Законопроект, предусматривающий продление ряда льгот для виноделов Крыма и Севастополя, прошел первое чтение в Госдуме. Документ также позволит продавать алкоголь на вокзалах и в аэропортах республики.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/krymskie-individualnye-predprinimateli-zadolzhali-800-mln-rublei-po-strahovym-vznosam-126012/

 
 

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