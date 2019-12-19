Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам

Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 млн рублей.

Об этом журналистам сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым.

«Срок уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями истекает в конце года. В настоящее время сумма данных платежей составляет 2,4 млрд рублей. На данный момент оплачено 1,6 млрд рублей. То есть около 800 млн рублей – это задолженность по уплате данного вида платежа», – сказал Наздрачев.

Каждый индивидуальный предприниматель, независимо от того, работал он или нет, должен заплатить фиксированную сумму в размере 36 тыс рублей в год. Наздрачев отметил, что не каждый при открытии своего дела знает об этих обязательствах.

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Ранее сегодня руководитель УФНС сообщил, что всего в этом году во все уровни бюджетной системы в Крыму будет взыскано 120 млрд рублей. Из этой суммы 74 млрд рублей поступит в консолидированный бюджет Крыма.

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