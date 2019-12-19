Крымчанин сообщил о бомбе в керченском учреждении, отказавшем ему в трудоустройстве

Полицейские задержали 54-летнего жителя Ленинского района Крыма, который чтобы отомстить организации, не принявшей его на работу, сообщил о минировании ее здания.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В управление МВД России по Керчи поступило сообщение о том, что готовится взрыв одного из зданий города. В ходе выезда на место происшествия и исследования территории, в том числе с применением служебной собаки, никаких предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, правоохранителями обнаружено не было», – говорится в сообщении.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. «Как выяснилось, мужчина приходил в учреждение с целью устройства на работу. Но когда получил отказ, решил таким образом отомстить», – добавили в МВД.

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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений.

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