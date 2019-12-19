Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Бизнес -> Транспорт Крыма

Крымчане могут воспользоваться услугами лоукостера Ryanair

Четверг
19 декабря 2019
20:35

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Крымчане могут воспользоваться услугами лоукостера Ryanair

© Новости Крыма

Лоукост-авиакомпания Ryanair начала регулярные полеты из Международного аэропорта «Херсон», расположенного всего в 60 км от границы Крыма. 17 декабря она выполнила первый рейс, доставив в Херсон на самолете Boeing пассажиров из польского Кракова.

Об этом сообщается на сайте аэропорта Херсона.

Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам.

Как сообщает сайт авиакомпании, с 15 января 2020 года Ryanair откроет второй рейс в Херсон – из Катовице. Он будет выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Читайте: В аэропорту Симферополь появятся курилки

С 30 марта 2020 года в Херсоне откроют рейсы из Вены. Они будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Херсон стал пятым по счету городом Украины, куда начал полеты ирландский бюджетник. Лоукост также представлен в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте. В Симферополе новогодний троллейбус будет курсировать по маршруту № 10 «Арбатская – Заводское». В Ялте троллейбус выйдет на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское». В Алуште троллейбус будет курсировать по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок».

Среда, 18 декабря 2019: Власти рассказали сколько будет стоить проезд в междугородних автобусах в Крыму. В Крыму установили тариф на проезд в автобусах по междугородним маршрутам с 2020 года.

Среда, 18 декабря 2019: В Севастополе на сутки полностью перекроют одну из улиц: как объехать. В Севастополе из-за комплексного благоустройства и ремонта коммуникаций полностью перекроют улицу Большая Морская, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Вторник, 17 декабря 2019: Железнодорожники выбрали песни для встречи и отправки поездов в Крыму. «Крымская железная дорога» выбрала музыкальные произведения, которыми будут встречать и провожать поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на вокзалах в Симферополе и Севастополе. Ими стали марши «Прощание Славянки», «Легендарный Севастополь» и неофициальный гимн столицы «Мой Симферополь - ворота Крыма», сообщили в пресс-службе КЖД.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/krymchane-mogut-vospolzovatsya-uslugami-loukostera-Ryanair-126058/

 
 

Транспорт Крыма

Крымчане могут воспользоваться услугами лоукостера Ryanair

Крымчане могут воспользоваться услугами лоукостера Ryanair

Власти рассказали сколько будет стоить проезд в междугородних автобусах в Крыму

Власти рассказали сколько будет стоить проезд в междугородних автобусах в Крыму

Власти Ялты пообещали «взять под жесткий контроль» работу общественного транспорта

Власти Ялты пообещали «взять под жесткий контроль» работу общественного транспорта

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту 23 декабря

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту 23 декабря

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.