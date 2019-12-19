Крымчане могут воспользоваться услугами лоукостера Ryanair

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Об этом сообщается на сайте аэропорта Херсона.
Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам.
Как сообщает сайт авиакомпании, с 15 января 2020 года Ryanair откроет второй рейс в Херсон – из Катовице. Он будет выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.
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С 30 марта 2020 года в Херсоне откроют рейсы из Вены. Они будут выполняться по понедельникам и пятницам.
Херсон стал пятым по счету городом Украины, куда начал полеты ирландский бюджетник. Лоукост также представлен в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
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