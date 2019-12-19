Каша из конопли: в Крыму расследуется дело в отношении трех сотрудников полиции

В Крыму расследуется дело в отношении трех сотрудников полиции: мужчин подозревают в вымогательство и получении взятки. Прослеживается в деле и наркотический след.

Иистория началась минувшим летом, когда к одному из крымчан пришли полицейские и обнаружили у него 8 кустов конопли.

Начинающему плантатору предложили уговор: «Он платит 150 тысяч рублей, а полицейские делают вид, что ничего не было. Тот заплатил, и сотрудники полиции ушли, – пишет telegram‑канал Baza. – Правда, на следующий день они вернулись, забрали четыре куста и уехали с ними в никуда. Это мог бы быть конец истории, но через пару недель к парню снова пришли полицейские – уже другие. Они забрали еще два куста конопли и оформили административный протокол. Тут наш герой не выдержал и рассказал о первых полицейских, которые приходили к нему раньше и получили от него деньги. В итоге сейчас их проверяют по четырем разным статьям».

Читайте: Крымчанину грозит два года тюрьмы за уклонение от службы в российской армии

О судьбе еще двух кустов конопли не сообщается.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Поющий символ Ялты пес Мухтар попался службе отлова безнадзорных животных. Пес Мухтар, который каждый вечер «поет» вместе с трубачом на набережной Ялты, в среду не появился на своем обычном месте: собаку внезапно забрала служба отлова, передает «КП Крым».

Сегодня : Севастопольский предприниматель пытался продать около 700 пар поддельных кроссовок. Отдел дознания ОМВД России по Ленинскому району Севастополя передал в суд уголовное дело по факту незаконного использования чужих товарных знаков.

Сегодня : Служебная собака в Крыму помогла поймать похитителя. В Феодосии служебная собака по кличке Чара помогла полицейским задержать мужчину, подозреваемого в совершении кражи домашней птицы из частного дома.

Сегодня : Налоговики Крыма отправятся в рейды по новогодним корпоративам. Специалисты крымского управления Федеральной налоговой службы в ближайший месяц усилят контроль заведений общественного питания, где будут проводиться новогодние корпоративы.