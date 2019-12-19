ФСБ-шники задержали крымчанина на въезде на полуостров

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщили в пресс-службе сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
В пункте пропуска «Джанкой» служебная собака помогла найти в вещах у крымчанина 600 таблеток анаболического стероидного препарата. Обнаруженные упаковки изъяли и направили на специализированное исследование, которое подтвердило принадлежность препарата к категории сильнодействующих веществ, ограниченных к обороту на территории нашей страны.
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В настоящее время правоохранительными органами в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ).
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Вчера: В Крыму задержали судебных приставов. Трое сотрудников керченского отдела УФССП по Республике Крым задержаны по обвинению в получении взятки, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму.
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