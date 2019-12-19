ФСБ-шники задержали крымчанина на въезде на полуостров

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении жителя Советского района, пытавшегося провезти через админграницу с Украины несколько сотен таблеток препарата «Станозолол».

Об этом сообщили в пресс-службе сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В пункте пропуска «Джанкой» служебная собака помогла найти в вещах у крымчанина 600 таблеток анаболического стероидного препарата. Обнаруженные упаковки изъяли и направили на специализированное исследование, которое подтвердило принадлежность препарата к категории сильнодействующих веществ, ограниченных к обороту на территории нашей страны.

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В настоящее время правоохранительными органами в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ).

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