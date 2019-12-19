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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

ФСБ-шники задержали крымчанина на въезде на полуостров

Четверг
19 декабря 2019
06:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Декабрь 2019
19 декабря 2019


В Крыму возбудили уголовное дело в отношении жителя Советского района, пытавшегося провезти через админграницу с Украины несколько сотен таблеток препарата «Станозолол».

Об этом сообщили в пресс-службе сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В пункте пропуска «Джанкой» служебная собака помогла найти в вещах у крымчанина 600 таблеток анаболического стероидного препарата. Обнаруженные упаковки изъяли и направили на специализированное исследование, которое подтвердило принадлежность препарата к категории сильнодействующих веществ, ограниченных к обороту на территории нашей страны.

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В настоящее время правоохранительными органами в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ).

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Пьяный крымчанин пытался дать инспекторам ДПС взятку в 20 тысяч рублей. Житель Симферопольского района попытался передать инспекторам ДПС взятку в размере 20 тыс рублей за несоставление протокола о езде на автомобиле в пьяном виде.

Сегодня: Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности. В период новогодних и рождественских праздников подразделения управления МЧС России по Крыму будут переведены в режим повышенной готовности.

Сегодня: Суд Швейцарии присудил взыскать 44 млн долларов с России в пользу «Укрнафты» за потерянные инвестиции в Крыму. Верховный суд Швейцарии подтвердил свое решение о взыскании с России в пользу украинского предприятия «Укрнафта» 44 млн долларов компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.

Вчера: В Крыму задержали судебных приставов. Трое сотрудников керченского отдела УФССП по Республике Крым задержаны по обвинению в получении взятки, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/fsbshniki-zaderzhali-krymchanina-na-vezde-na-poluostrov-126018/

 
 

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