Евросоюз официально продлил на полгода санкции против России

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«Лидеры ЕС вновь обсудят, продолжать санкции или нет, в июне 2020 года», – говорится в сообщении.
13 декабря в первый день встречи на высшем уровне в Брюсселе главы государств и правительств стран Евросоюза продлили действие экономических санкций против России на следующие полгода.
«У нас была дискуссия относительно России и Украины. Мы были проинформированы о результатах «нормандского саммита», который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать», – сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.
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11 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с новым президентом Европейского совета Шарлем Мишелем продление санкций против России.
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Вчера: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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