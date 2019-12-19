Евросоюз официально продлил на полгода санкции против России

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Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкций против России на следующие полгода.

«Лидеры ЕС вновь обсудят, продолжать санкции или нет, в июне 2020 года», – говорится в сообщении.

13 декабря в первый день встречи на высшем уровне в Брюсселе главы государств и правительств стран Евросоюза продлили действие экономических санкций против России на следующие полгода.

«У нас была дискуссия относительно России и Украины. Мы были проинформированы о результатах «нормандского саммита», который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать», – сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.

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11 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с новым президентом Европейского совета Шарлем Мишелем продление санкций против России.

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