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Санкции

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Евросоюз официально продлил на полгода санкции против России

Четверг
19 декабря 2019
16:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкций против России на следующие полгода.

«Лидеры ЕС вновь обсудят, продолжать санкции или нет, в июне 2020 года», – говорится в сообщении.

13 декабря в первый день встречи на высшем уровне в Брюсселе главы государств и правительств стран Евросоюза продлили действие экономических санкций против России на следующие полгода.

«У нас была дискуссия относительно России и Украины. Мы были проинформированы о результатах «нормандского саммита», который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать», – сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.

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11 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с новым президентом Европейского совета Шарлем Мишелем продление санкций против России.

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