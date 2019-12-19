Джеки Чана позвали поплавать на «Князе Владимире»

Известному китайскому актеру Джеки Чану подарили сертификат на путешествие в 2020 году на лайнере «Князь Владимир».

Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Сертификат передали в рамках международного роад-шоу «Россия 2020. Евро в подарок». Китайская сторона поблагодарила за приглашение и обещала лично передать его Джеки Чану.

Джеки Чан — один из самых популярных китайских актеров и в 2004 году он уже посещал российский парусный фрегат «Надежда», когда он заходил в Гонконг. В книге почетных гостей Джеки Чан оставил пожелание на китайском языке: «наполненных ветром парусов» и «всеобщего мира».

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Напомним, ранее появилась информация, что круизный лайнер «Князь Владимир» может продлить свой маршрут из Крыма в непризнанную Абхазию

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