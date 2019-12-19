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Stars -> Звезды в Крыму

Джеки Чана позвали поплавать на «Князе Владимире»

Четверг
19 декабря 2019
13:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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19 декабря 2019


Известному китайскому актеру Джеки Чану подарили сертификат на путешествие в 2020 году на лайнере «Князь Владимир».

Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Сертификат передали в рамках международного роад-шоу «Россия 2020. Евро в подарок». Китайская сторона поблагодарила за приглашение и обещала лично передать его Джеки Чану.

Джеки Чан — один из самых популярных китайских актеров и в 2004 году он уже посещал российский парусный фрегат «Надежда», когда он заходил в Гонконг. В книге почетных гостей Джеки Чан оставил пожелание на китайском языке: «наполненных ветром парусов» и «всеобщего мира».

Читайте: Стивен Сигал будет рекламировать туробъекты Крыма и Севастополя

Напомним, ранее появилась информация, что круизный лайнер «Князь Владимир» может продлить свой маршрут из Крыма в непризнанную Абхазию

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 10 декабря 2019: Скандальный актер Панин «пристроился сварщиком» в Крыму. А на обратной дороге актер устроил дебош в самолете и хотел развернуть его до Турции.

Воскресенье, 24 ноября 2019: Поклонская вступилась за Ротару и пригласила ее на «чашку кофе». Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала скандал вокруг возобновления Софией Ротару гастролей в России.

Вторник, 5 ноября 2019: Стивен Сигал будет рекламировать туробъекты Крыма и Севастополя. Американскому актеру Стивену Сигалу поручили продвигать российский туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», маршруты которого пролегают по территории Крыма.

Понедельник, 4 ноября 2019: Музыкант Брегович хочет купить дом в Крыму и думает, что скоро цены вырастут. Известный сербский композитор и музыкант Горан Брегович заявил о намерении подыскать дом в Крыму.

 

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