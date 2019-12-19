Джеки Чана позвали поплавать на «Князе Владимире»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019
Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Сертификат передали в рамках международного роад-шоу «Россия 2020. Евро в подарок». Китайская сторона поблагодарила за приглашение и обещала лично передать его Джеки Чану.
Джеки Чан — один из самых популярных китайских актеров и в 2004 году он уже посещал российский парусный фрегат «Надежда», когда он заходил в Гонконг. В книге почетных гостей Джеки Чан оставил пожелание на китайском языке: «наполненных ветром парусов» и «всеобщего мира».
Читайте: Стивен Сигал будет рекламировать туробъекты Крыма и Севастополя
Напомним, ранее появилась информация, что круизный лайнер «Князь Владимир» может продлить свой маршрут из Крыма в непризнанную Абхазию
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 10 декабря 2019: Скандальный актер Панин «пристроился сварщиком» в Крыму. А на обратной дороге актер устроил дебош в самолете и хотел развернуть его до Турции.
Воскресенье, 24 ноября 2019: Поклонская вступилась за Ротару и пригласила ее на «чашку кофе». Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала скандал вокруг возобновления Софией Ротару гастролей в России.
Вторник, 5 ноября 2019: Стивен Сигал будет рекламировать туробъекты Крыма и Севастополя. Американскому актеру Стивену Сигалу поручили продвигать российский туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», маршруты которого пролегают по территории Крыма.
Понедельник, 4 ноября 2019: Музыкант Брегович хочет купить дом в Крыму и думает, что скоро цены вырастут. Известный сербский композитор и музыкант Горан Брегович заявил о намерении подыскать дом в Крыму.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/dzheki-chana-pozvali-poplavat-na-knyaze-vladimire-126023/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:46 Судакскую крепость «оккупировали» янычары
19:24 Над Крымом вновь кружит американский самолет-разведчик
19:17 Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом
18:53 В Крыму у входа на Солнечную тропу спилили три кипариса
18:17 В Ялте начали эвакуировать брошенные автомобили
17:54 Поющий символ Ялты пес Мухтар попался службе отлова безнадзорных животных
17:28 Крымчанин сообщил о бомбе в керченском учреждении, отказавшем ему в трудоустройстве
17:02 Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги