До конца года в Симферополе пообещали высадить сотни деревьев

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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19 декабря 2019
Об этом сообщила начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова.
— Данные работы были проведены как в рамках плановых мероприятий по содержанию зеленых насаждений силами МБУ «Город», так и за счет компенсационного озеленения, — уточнила Евтухова.
По ее информации, в декабре, при благоприятных погодных условиях, на территории Симферополя планируется высадить более сотни деревьев и кустарников, работы уже выполнены в сквере у кинотеатра «Космос», на проспекте Победы и Ялтинской объездной.
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Также в планах высадка весенних цветов: тюльпанов и нарциссов на площади Веры Роик, разворотных кольцах на улицах Гавена, Героев Сталинграда, у стеллы на въезде со стороны Севастополя и других общественных территориях.
— Цветники, на которых растут многолетние растения, находятся в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения «Город». Специалисты МБУ занимаются практически их ежедневным содержанием: обрезают отцветшие соцветия, пропалывают почву, убирают сорняки, — добавила начальник департамента.
Тэги: обещания
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