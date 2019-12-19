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Власть -> Коммунальное хозяйство

До конца года в Симферополе пообещали высадить сотни деревьев

Четверг
19 декабря 2019
12:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


В 2019 году новые зеленые насаждения появились в Гагаринском парке, сквере Потемкина, на улицах Мира, Киевская и Гаспринского, а также возле Государственного Совета Республики Крым.

Об этом сообщила начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова.

— Данные работы были проведены как в рамках плановых мероприятий по содержанию зеленых насаждений силами МБУ «Город», так и за счет компенсационного озеленения, — уточнила Евтухова.

По ее информации, в декабре, при благоприятных погодных условиях, на территории Симферополя планируется высадить более сотни деревьев и кустарников, работы уже выполнены в сквере у кинотеатра «Космос», на проспекте Победы и Ялтинской объездной.

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Также в планах высадка весенних цветов: тюльпанов и нарциссов на площади Веры Роик, разворотных кольцах на улицах Гавена, Героев Сталинграда, у стеллы на въезде со стороны Севастополя и других общественных территориях.

— Цветники, на которых растут многолетние растения, находятся в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения «Город». Специалисты МБУ занимаются практически их ежедневным содержанием: обрезают отцветшие соцветия, пропалывают почву, убирают сорняки, — добавила начальник департамента.

Тэги: обещания

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