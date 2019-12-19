Автомобилист насмерть сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Джанкое

Водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Джанкое.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, девочка погибла.

«По имеющейся информации, накануне около 19 часов вечера в городе Джанкое на улице Крупской в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок. Водитель выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении», – сообщила Волк.

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Отмечается, что сотрудники ГИБДД и уголовного розыска МВД по Крыму установили местонахождение подозреваемого. Он был задержан около 2.00 в одном из частных домов.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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