Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Автомобилист насмерть сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Джанкое

Четверг
19 декабря 2019
14:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Джанкой

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Джанкое.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, девочка погибла.

«По имеющейся информации, накануне около 19 часов вечера в городе Джанкое на улице Крупской в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок. Водитель выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении», – сообщила Волк.

Читайте: Мотор вылетел из легковушки после столкновения со столбом под Алуштой

Отмечается, что сотрудники ГИБДД и уголовного розыска МВД по Крыму установили местонахождение подозреваемого. Он был задержан около 2.00 в одном из частных домов.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму у входа на Солнечную тропу спилили три кипариса. Сегодня ночью у входа на Солнечную тропу со стороны Ливадийского парка неизвестные спилили три больших кипариса.

Сегодня: Крымчанин сообщил о бомбе в керченском учреждении, отказавшем ему в трудоустройстве. Полицейские задержали 54-летнего жителя Ленинского района Крыма, который чтобы отомстить организации, не принявшей его на работу, сообщил о минировании ее здания.

Сегодня: В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку. В Севастополе вечером 18 декабря в районе улицы Большой Морской водитель экскаватора обрушил ковш на легковой автомобиль Audi.

Сегодня: В Крыму откладывается открытие медцентра им. Семашко. В Симферополе откладывается открытие медицинского центра имени Семашко.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/avtomobilist-nasmert-sbil-11letnjuju-devochku-na-peshehodnom-perehode-v-dzhankoe-126037/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

В Севастополе обстреляли информационный указатель на турмаршруте

В Севастополе обстреляли информационный указатель на турмаршруте

Умер отец устроившего трагедию в Керченском политехе Владислава Рослякова

Умер отец устроившего трагедию в Керченском политехе Владислава Рослякова

Пятеро школьников отравились жевательным табаком в Симферополе

Пятеро школьников отравились жевательным табаком в Симферополе

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.