Аксенов решил запретить сосны на Новый год

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополь завозят новогодние елки из Ульяновской области России Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку Главная елка Ялты откроется 19 декабря
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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© Кафа
«С 18 декабря по моему поручению остановлена вырубка сосны крымской. Решение принято, в том числе в связи с обращениями граждан, которые указывают на факты незаконной вырубки и реализации лесопродукции», – написал глава республики в соцсетях.
По словам Аксенов, в преддверии новогодних праздников правоохранители и специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма усилят контроль в этой сфере.
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«Одновременно будут приняты дополнительные меры по восстановлению лесов и озеленению. В частности, планируется восстановить посадки крымской сосны в районе поселка Аэрофлотский», – добавил глава РК.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 17 декабря 2019: Крымская сосна появилась в продаже на елочных базарах Симферополя. Елочные базары открылись в столице Крыма. В этом году здесь можно приобрести крымскую сосну, сообщили в управлении торговли и бытового обслуживания населения.
Вторник, 10 декабря 2019: Перед Новым годом в лесах Крыма решили усилить охрану. В предновогодний период Минприроды Крыма сообщает об усилении контроля за незаконной вырубкой хвойных насаждений на полуострове.
Вторник, 10 декабря 2019: В Балаклаве на склонах карьера высаживают лес. На производственных отвалах «Балаклавского рудоуправления» (добывает известняк в карьерах в Балаклаве) в рамках рекультивации до конца декабря будет высажено 3,5 тыс. саженцев сосны, кипариса, гибискуса.
Среда, 4 декабря 2019: Власти России решили объединить крымские заповедники. Правительство РФ создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедный Крым», в ведении которого будет находиться ряд заповедников полуострова.
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