Аксенов отправил в отставку главу Минтопэнерго Крыма

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик отправлен в отставку.

Соответствующий указ главы РК Сергея Аксенова опубликован на официальном портале правительства.

Причина отставки – истечение сроков полномочий главы Минтопэнерго Крыма.«Прекратить полномочия Белика Вадима Даниловича и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра топлива и энергетики Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», - говорится в документе.

В среду глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам, что ведомство возглавит специалист из Москвы, который «изменит ситуацию, особенно в части техприсоединений». Стоит отметить, что Вадим Белик по итогам кадрового проекта «Твое правительство» получил один из лучших результатов – 524 балла.

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Белик возглавлял Минтопэнерго республики с июля 2017 года, кроме того, он два года занимал должность первого заместителя министра. Также в послужном списке 41-летнего чиновника защита докторской диссертации по экономике и работа на различных должностях в компании «Крымгазсети.

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