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Власть -> Власть по-крымски

Аксенов отправил в отставку главу Минтопэнерго Крыма

Четверг
19 декабря 2019
10:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик отправлен в отставку.

Соответствующий указ главы РК Сергея Аксенова опубликован на официальном портале правительства.

Причина отставки – истечение сроков полномочий главы Минтопэнерго Крыма.«Прекратить полномочия Белика Вадима Даниловича и освободить его от государственной должности Республики  Крым - министра топлива и энергетики Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», - говорится в документе.

В среду глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам, что ведомство возглавит специалист из Москвы, который «изменит  ситуацию, особенно в части техприсоединений». Стоит отметить, что Вадим Белик по итогам кадрового проекта «Твое правительство» получил один из лучших результатов – 524 балла.

Читайте: В Крыму решили не менять главу министерства курортов

Белик возглавлял Минтопэнерго республики с июля 2017 года, кроме того, он два года занимал должность первого заместителя министра. Также в послужном списке 41-летнего чиновника защита докторской диссертации по экономике и работа на различных должностях в компании «Крымгазсети.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Вчера: В Крыму решили не менять главу министерства курортов. Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма.

Вчера: Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым. Отсутствие упоминания Севастополя в предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекте о децентрализации может свидетельствовать о том, что глава государства смирился с невозможностью вернуть Крым.

Вчера: Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Комитет по противодействию коррупции Республики Крым напоминает о необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/aksenov-otpravil-v-otstavku-glavu-mintopenergo-kryma-126034/

 
 

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