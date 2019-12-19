Аксенов отправил в отставку главу Минтопэнерго Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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19 декабря 2019
Соответствующий указ главы РК Сергея Аксенова опубликован на официальном портале правительства.
Причина отставки – истечение сроков полномочий главы Минтопэнерго Крыма.«Прекратить полномочия Белика Вадима Даниловича и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра топлива и энергетики Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», - говорится в документе.
В среду глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам, что ведомство возглавит специалист из Москвы, который «изменит ситуацию, особенно в части техприсоединений». Стоит отметить, что Вадим Белик по итогам кадрового проекта «Твое правительство» получил один из лучших результатов – 524 балла.
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Белик возглавлял Минтопэнерго республики с июля 2017 года, кроме того, он два года занимал должность первого заместителя министра. Также в послужном списке 41-летнего чиновника защита докторской диссертации по экономике и работа на различных должностях в компании «Крымгазсети.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Вчера: В Крыму решили не менять главу министерства курортов. Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма.
Вчера: Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым. Отсутствие упоминания Севастополя в предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекте о децентрализации может свидетельствовать о том, что глава государства смирился с невозможностью вернуть Крым.
Вчера: Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Комитет по противодействию коррупции Республики Крым напоминает о необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков.
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