Злоупотребление сахаром может быть причиной бессонницы

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал
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18 декабря 2019
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Примерно каждый третий взрослый человек страдает от бессонницы. Одной из ее причин может оказаться еда, как выяснили ученые, которые опубликовали свое новое исследование в The American Journal of Clinical Nutrition.
Научная работа показала, что содержание в рационе большого количества рафинированных (очищенных) углеводов – белого хлеба, газированных напитков, добавленных сахаров и очищенных злаков – увеличивает вероятность развития бессонницы.
«Для лечения бессонницы часто используют когнитивно-поведенческую терапию или лекарства, но они могут быть дорогостоящими или иметь побочные эффекты. Выявив другие факторы, приводящие к бессоннице, мы можем обнаружить простые и недорогие вмешательства с меньшим количеством потенциальных побочных эффектов», – рассказал Джеймс Гангвиш (James Gangwisch) из Колумбийского университета, ведущий автор исследования.
Предыдущие исследования касались возможности связь между рафинированными углеводами и бессонницей, но их результаты были противоречивыми. Оставалось непонятным, высокое содержанием этих углеводов вызывало бессонницу или бессонница заставляла людей есть больше сладостей.
Для выяснения, являются ли рафинированные углеводы фактором риска бессонницы, ученые собрали данные о 53069 женщинах в постменопаузе, заполнивших дневники питания.
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Согласно полученным данным, бессонница развивалась чаще, когда в рационе преобладали рафинированные углеводы. Особенно это касалось добавленных сахаров и очищенных злаков. Дело в том, что рафинированные углеводы имеют более высокий гликемический индекс и вызывают резкий скачок уровня сахара в крови.
«Когда уровень сахара в крови быстро повышается, ваш организм реагирует, вырабатывая инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови приводит к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», – объяснил Гангвиш.
И, напротив, женщины, съедавшие большее количество нерафинированных углеводов (овощей, клетчатки и цельных фруктов), реже имели проблемы со сном.
«Цельные фрукты содержат сахар, но клетчатка в них замедляет скорость усвоения, что помогает предотвратить всплески сахара в крови», – отметил Гангвиш.
Поскольку у большинства людей, а не только у женщин в постменопаузе, происходит быстрое повышение уровня сахара в крови после употребления рафинированных углеводов, авторы предполагают, что полученные результаты можно распространить и на другие группы.
Автор статьи Андрей Украинский
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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/zloupotreblenie-saharom-mozhet-byt-prichinoi-bessonnitsy-125971/
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