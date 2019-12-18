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Власть -> Коммунальное хозяйство

Жители Ялты в разы переплачивают за вывоз мусора

Среда
18 декабря 2019
07:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019


Жители Ялты в разы переплачивают за вывоз мусора

© Новый день

Жители Ялты платят за вывоз мусора в разы больше, чем на самом деле производят.

К такому выводу пришли общественники, проводившие в декабре замеры твердых бытовых отходов (ТБО).

Согласно установленным тарифам, каждый ялтинец оплачивает вывоз 2,5 кубометров ТБО в год. Общественники утверждают: тарифы были приняты без предварительных замеров. Чтобы доказать это, они посчитали, сколько на самом деле мусора производят горожане.

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В один из дней декабря комиссия, состоящая из представителей общественности и сотрудников департамента ЖКХ, проанализировала количество мусора на 13 контейнерных площадках в разных частях города. Оказалось, что за сутки каждый ялтинец выкидывает от 1,8 до 4 литров мусора. В пересчете на годовой показатель получается от 0,7 до 1,5 кубометров в год.

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Коммунальное хозяйство

Жители Ялты в разы переплачивают за вывоз мусора

Жители Ялты в разы переплачивают за вывоз мусора

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