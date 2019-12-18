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Власть -> Власть по-крымски

Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым

Среда
18 декабря 2019
16:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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18 декабря 2019


Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым

© lb.ua

Отсутствие упоминания Севастополя в предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекте о децентрализации может свидетельствовать о том, что глава государства смирился с невозможностью вернуть Крым.

Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады, лидер партии «Республиканская платформа» Павел Жебровский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации. Он предлагает изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта, при этом в предложенной системе упоминается Автономная Республика Крым, а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет.

«В конституции сказано, что в состав Украины входят 24 областей, город Киев как столица и Севастополь с особым статусом. Если Киев упоминается, то на Севастополь вообще ни одного намека нет. Президент Зеленский смирился с потерей Севастополя? В перспективе он – не за территориальную целостность?», – возмутился политик в эфире одного из телеканалов.

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Кроме того, по мнению Жебровского, нынешние власти Украины планируют добиться того, чтобы нормы об административно-территориальном устройстве страны можно было изменять не конституционным, а обычным большинством голосов в парламенте.

Политик считает, что Киев это делает для упрощения процедуры принятия закона об особом статусе Донбасса в рамках выполнения Минских соглашений.

«Учитывая, что сегодня у них (партии «Слуга народа» – ред.) монобольшинство, они могут пропихнуть закон об особом статусе (Донбасса) под этой парадигмой. Это категорически недопустимо. Против этого должны выступить и общество, и Конституционный суд», – заявил Жебровский.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Вчера: В Крыму решили не менять главу министерства курортов. Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма.

Вчера: Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Комитет по противодействию коррупции Республики Крым напоминает о необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков.

Вчера: Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты. Переход абонентов Крыма и Севастополя от МТС к местным компаниям будет сопровождаться обязательной перерегистрацией сим-карт, заявил парламентарий Дмитрий Белик в эфире ForPost.

 

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