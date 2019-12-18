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Жилплощадь -> Коммунальное хозяйство

Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья

Среда
18 декабря 2019
11:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

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18 декабря 2019


Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев признал, что власти не смогли стопроцентно выполнить программу по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья.

Причиной назвал – несоответствие заложенной в программе стоимости недвижимости рыночной.

«Предусмотренная ранее в программе стоимость квадратного метра в 62 тыс. рублей – ниже фактической рыночной цены, и как следствие, город не смог приобрести жилье. На рынке не было таких предложений», – пояснил Развожаев.

Он утверждает, что уже внесены изменения в методику определения предельной стоимости квадратного метра, приблизив ее к рыночной цене – 75 тыс. рублей за метр, а 13 декабря объявили конкурсы на покупку 11 квартир.

Читайте: Жители Ялты в разы переплачивают за вывоз мусора

Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь попали в российский антирейтинг по выполнению программы переселения из аварийного жилья. До этого власти Крыма утверждали, что перевыполнили план по переселению из аварийных домов в текущем году на 136%.

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Сегодня: На набережной Салгира в Симферополе укладывают старую плитку. В крымской столице на набережной реки Салгир, в районе улицы Гурзуфской, подрядной организацией ведутся работы по восстановлению покрытия от улицы Киевской в на правлении Ялтинской объездной.

Сегодня: Подрядчику чеченских силовиков не дали построить промпарк в Севастополе. Пятый по счету аукцион на создание индустриального парка снова закончился ничем.

Сегодня: Жители Ялты в разы переплачивают за вывоз мусора. Жители Ялты платят за вывоз мусора в разы больше, чем на самом деле производят.

Вчера: С улиц Ялты пообещали убрать брошенные и бесхозные автомобили. Улицы и придомовые территории в Ялте будут зачищены от бесхозных машин.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/vlasti-sevastopolya-priznali-proval-programmy-po-pereseleniju-iz-avariinogo-zhilya-125968/

 
 

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