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Власть -> Финансы и бизнес

Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах

Среда
18 декабря 2019
18:06

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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18 декабря 2019


Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах

© feedup.ru

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о продлении льгот для виноделов Крыма и Севастополя до 2023 года, а также разрешили продажу алкоголя на вокзалах и аэропортах полуострова.

Об этом сообщает РИА Новости.

Закон был введен для того, чтобы винодельческие предприятия успели переоснастить производство в соответствии с требованиями российского законодательства, а также внести собственные виноградники в специальный реестр.

Кроме того, следующие три года крымские предприятия смогут продавать продукцию в аэропортах и на вокзалах, в том числе в общепите. Такое решение было принято в связи с тем, что из-за санкций в республике нет магазинов беспошлинной торговли.

Читайте: Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах

Ранее депутат Госдумы Константин Бахарев заявлял, что такая мера поспособствует развитию винного туризма в регионе.

Документ вступит в силу с начала 2020 года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крупнейшая нефтебаза Крыма досталась структурам беглого украинского олигарха. Московское акционерное общество «Фирма Гунас» стало победителем аукциона по продаже АО «Морской нефтяной терминал» (феодосийская нефтебаза).

Вчера: В Феодосии утвердили трехлетний бюджет. Феодосийский городской совет утвердил проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Депутаты единогласно поддержали документ на внеочередном пленарном заседании.

Вчера: Шесть промышленных предприятий Крыма получили субсидию на сумму свыше 29 млн рублей. Шесть промышленных предприятий Крыма были субсидированы на сумму свыше 29 млн рублей.

Вчера: Крым просит у Москвы 250 млн на льготные займы. Крымский региональный фонд развития промышленности, созданный для оказания финансовой поддержки предприятиям региона, планирует привлечь 250 миллионов рублей для предоставления льготных кредитов предприятиям республики.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/vlasti-rossii-razreshili-prodavat-krymskoe-vino-na-vokzalah-126004/

 
 

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