Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает РИА Новости.
Закон был введен для того, чтобы винодельческие предприятия успели переоснастить производство в соответствии с требованиями российского законодательства, а также внести собственные виноградники в специальный реестр.
Кроме того, следующие три года крымские предприятия смогут продавать продукцию в аэропортах и на вокзалах, в том числе в общепите. Такое решение было принято в связи с тем, что из-за санкций в республике нет магазинов беспошлинной торговли.
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Ранее депутат Госдумы Константин Бахарев заявлял, что такая мера поспособствует развитию винного туризма в регионе.
Документ вступит в силу с начала 2020 года.
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