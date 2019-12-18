Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах

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Депутаты Госдумы РФ приняли закон о продлении льгот для виноделов Крыма и Севастополя до 2023 года, а также разрешили продажу алкоголя на вокзалах и аэропортах полуострова.

Об этом сообщает РИА Новости.

Закон был введен для того, чтобы винодельческие предприятия успели переоснастить производство в соответствии с требованиями российского законодательства, а также внести собственные виноградники в специальный реестр.

Кроме того, следующие три года крымские предприятия смогут продавать продукцию в аэропортах и на вокзалах, в том числе в общепите. Такое решение было принято в связи с тем, что из-за санкций в республике нет магазинов беспошлинной торговли.

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Ранее депутат Госдумы Константин Бахарев заявлял, что такая мера поспособствует развитию винного туризма в регионе.

Документ вступит в силу с начала 2020 года.

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Вчера : В Феодосии утвердили трехлетний бюджет. Феодосийский городской совет утвердил проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Депутаты единогласно поддержали документ на внеочередном пленарном заседании.

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