Власти рассказали сколько будет стоить проезд в междугородних автобусах в Крыму

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В Крыму установили тариф на проезд в автобусах по междугородним маршрутам с 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по ценам и тарифам РК.

Так с 1 января 2020 года тариф составит 2,81 руб. за перевозку 1 пассажира на расстояние в 1 км. Основанием для расчета и установления регулируемого тарифа на данный вид перевозок послужило обращение министерства транспорта Республики Крым.

Как пояснил председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад, ранее данный тариф не был установлен в связи с отнесением всех маршрутов междугородного сообщения к регулярным перевозкам, осуществляемым по нерегулируемому тарифу.

— Министерством транспорта Республики Крым внесены изменения в Реестр межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок Республики Крым, согласно которым по ряду маршрутов междугородного сообщения вид регулярных перевозок был изменен на перевозку по регулируемому тарифу. В связи с этим министерство обратилось в госкомитет для установления тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в междугородном сообщении на территории Республики Крым. С 1 января 2020 года в вид регулярных перевозок «по регулируемым тарифам» будут переведены порядка 90 маршрутов. Остальные маршруты планируется перевести во 2-3 кварталах 2020 года, — рассказал председатель Госкомцен Крыма.

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Экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории республики и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам между Республикой Крым и Севастополем рассчитан нормативным методом.

Тариф учитывает все расходы, необходимые для осуществления перевозки пассажиров с учетом соблюдения нормативов труда и отдыха водителей, покупки топлива и смазочных материалов по актуальным ценам, проведения текущих ремонтов и технического обслуживания транспорта.

При этом размер платы за проезд пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в междугородном сообщении рассчитывается как произведение величины тарифа и протяженности проезда пассажира, выраженной в километрах.

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