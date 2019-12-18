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Власть -> Развитие Крыма

Власти рассказали о ходе модернизации «Крымского титана»

Среда
18 декабря 2019
15:27

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Армянск

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Декабрь 2019
18 декабря 2019


Модернизация производства на химическом заводе «Крымский титан» в Армянске идет по плану, сбоев в работе предприятия нет.

Об этом заявил первый замминистра промышленной политики Крыма Константин Равич на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Крымский титан» работает, на этой неделе он будет праздновать свое 50-летие. Пока нет никаких причин, чтобы говорить о каких-то проблемах в его деятельности. Есть дорожная карта мероприятий по модернизации производства. Ее реализация находится под постоянным контролем федеральных структур и властей Крыма. Никаких причин для беспокойства нет», – сказал Равич.

Первый замминистра добавил, что на данный момент «в стадии реализации» находится проект строительства железнодорожной ветки к «Крымскому титану».  Проект реализуется за счет собственных средств завода. Обозначить сроки строительства железной дороги в Минпромполитики РК затруднились.

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Химический завод «Крымский титан» расположен в крымском городе Армянске в нескольких километрах от границы с Украиной. Предприятие производит диоксид титана, который используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Кроме этого, завод производит удобрения.

Летом 2018 года там произошел выброс вредных веществ из кислотонакопителя, после чего работа завода была приостановлена до октября.

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