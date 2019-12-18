В Симферополе найдены сбежавшие девочки-подростки

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019
На их поиски мобилизовали весь личный состав городской полиции. Сотрудники поговорили с друзьями и знакомыми девочек, а ориентировки отправили во все отделения Крыма.
Благодаря оперативным действиям подростков нашли в гостях у знакомых. Они рассказали, что за время, проведенное без присмотра, с ними ничего не случилось. Девочек передали под опеку сотрудников СРЦ, с ними провели профилактическую беседу.
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В Севастополе некоторое время назад также ушел из дома 16-летний подросток Иван Бебешко. Спустя несколько дней было найдено тело мальчика. Следователи завели уголовное дело.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей. Кассир одного небольшого кафе в Феодосии решила «забыть» распечатать кассовый чек клиенту, который приобрел за 60 рублей бутылку воды. В итоге все закончилось крупным штрафом.
Сегодня: Крымчанин врезался в бетонный блок на угнанном автомобиле. Полицейские задержали в Красноперекопске 19-летнего парня, который разбил угнанный автомобиль об бетонный блок и скрылся с места происшествия.
Вчера: Подросток попал в больницу после ДТП в Ленинском районе Крыма. Девушка-водитель сбила 15-летнего пешехода в поселке Ленино.
Вчера: Частично парализованный мужчина с отрезанными языком три года живет в больнице в Крыму. В одной из больниц Севастополя почти три года находится неизвестный мужчина без языка и гениталий.
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