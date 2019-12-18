В Симферополе найдены сбежавшие девочки-подростки

О пропаже подопечных заявили сотрудники социально-реабилитационного центра. Две девочки-подростка ушли и не вернулись.

На их поиски мобилизовали весь личный состав городской полиции. Сотрудники поговорили с друзьями и знакомыми девочек, а ориентировки отправили во все отделения Крыма.

Благодаря оперативным действиям подростков нашли в гостях у знакомых. Они рассказали, что за время, проведенное без присмотра, с ними ничего не случилось. Девочек передали под опеку сотрудников СРЦ, с ними провели профилактическую беседу.

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В Севастополе некоторое время назад также ушел из дома 16-летний подросток Иван Бебешко. Спустя несколько дней было найдено тело мальчика. Следователи завели уголовное дело.

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