В Севастополе на сутки полностью перекроют одну из улиц: как объехать

В Севастополе из-за комплексного благоустройства и ремонта коммуникаций полностью перекроют улицу Большая Морская, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Отмечается, что перекрытие будет с 22 декабря с 7:00 по 23 декабря до 1:00. Теперь движение транспортных средств, прибывающих к площади Лазарева со стороны проспекта Нахимова, будет доступно только через улицу Генерала Петрова, улицу Айвазовского и улицу Маяковского.

А вот машины, прибывающие к площади Лазарева с центральной горки, смогут двигаться только по улице Воронина. Полностью движение «встанет» по улице Шмидта со стороны площади Ушакова. Но будет разрешено в одностороннем порядке от пересечения с улицы Очаковцев в направлении к площади Ушакова.

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Движение по улице Генерала Петрова со стороны улице Очаковцев будет разрешено только налево на улицу Одесскую в направлении Центрального рынка. А от улицы Одесской можно будет уехать только в направлении улице Генерала Петрова.

Кроме этого сообщается, что выезды с придомовых территорий по улице Большой Морской также будут полностью перекрыты. Также будут закрыты выезды с улиц Сергеева–Ценского и Патриса Лумумбы.

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