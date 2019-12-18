В Севастополе на сутки полностью перекроют одну из улиц: как объехать

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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18 декабря 2019
Отмечается, что перекрытие будет с 22 декабря с 7:00 по 23 декабря до 1:00. Теперь движение транспортных средств, прибывающих к площади Лазарева со стороны проспекта Нахимова, будет доступно только через улицу Генерала Петрова, улицу Айвазовского и улицу Маяковского.
А вот машины, прибывающие к площади Лазарева с центральной горки, смогут двигаться только по улице Воронина. Полностью движение «встанет» по улице Шмидта со стороны площади Ушакова. Но будет разрешено в одностороннем порядке от пересечения с улицы Очаковцев в направлении к площади Ушакова.
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Движение по улице Генерала Петрова со стороны улице Очаковцев будет разрешено только налево на улицу Одесскую в направлении Центрального рынка. А от улицы Одесской можно будет уехать только в направлении улице Генерала Петрова.
Кроме этого сообщается, что выезды с придомовых территорий по улице Большой Морской также будут полностью перекрыты. Также будут закрыты выезды с улиц Сергеева–Ценского и Патриса Лумумбы.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Железнодорожники выбрали песни для встречи и отправки поездов в Крыму. «Крымская железная дорога» выбрала музыкальные произведения, которыми будут встречать и провожать поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на вокзалах в Симферополе и Севастополе. Ими стали марши «Прощание Славянки», «Легендарный Севастополь» и неофициальный гимн столицы «Мой Симферополь - ворота Крыма», сообщили в пресс-службе КЖД.
Вчера: Содержание железной дороги на Крымском мосту обойдется в 290 млн рублей за полгода. Федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога» объявило тендер на услуги по содержанию железнодорожной части Крымского моста. Начальная (максимальная) цена контракта – 287,1 млн рублей.
Вчера: Разработанный для Евпатории трамвай успешно прошел испытания. Новейший трамвай модели 71-411, разработанный специально для Евпатории, успешно прошел испытания.
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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/v-sevastopole-na-sutki-polnostju-perekrojut-odnu-iz-ulits-kak-obehat-125959/
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