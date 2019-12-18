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Власть -> Транспорт Крыма

В Севастополе на сутки полностью перекроют одну из улиц: как объехать

Среда
18 декабря 2019
12:49

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

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Декабрь 2019
18 декабря 2019


В Севастополе из-за комплексного благоустройства и ремонта коммуникаций полностью перекроют улицу Большая Морская, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Отмечается, что перекрытие будет с 22 декабря с 7:00 по 23 декабря до 1:00. Теперь движение транспортных средств, прибывающих к площади Лазарева со стороны проспекта Нахимова, будет доступно только через улицу Генерала Петрова, улицу Айвазовского и улицу Маяковского.

А вот машины, прибывающие к площади Лазарева с центральной горки, смогут двигаться только по улице Воронина. Полностью движение «встанет» по улице Шмидта со стороны площади Ушакова. Но будет разрешено в одностороннем порядке от пересечения с улицы Очаковцев в направлении к площади Ушакова.

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Движение по улице Генерала Петрова со стороны улице Очаковцев будет разрешено только налево на улицу Одесскую в направлении Центрального рынка. А от улицы Одесской можно будет уехать только в направлении улице Генерала Петрова.

Кроме этого сообщается, что выезды с придомовых территорий по улице Большой Морской также будут полностью перекрыты. Также будут закрыты выезды с улиц Сергеева–Ценского и Патриса Лумумбы.

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