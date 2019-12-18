В Крыму задержали судебных приставов

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Под следствием оказались старший судебный пристав отдела, его заместитель и пристав-исполнитель.
«Начальник отдела и его заместитель дали указание судебному приставу-исполнителю окончить исполнительные производства в отношении предприятия по взысканию штрафа на сумму 1,1 млн рублей. В этот же день подчиненная вынесла соответствующие постановления. А 12 декабря текущего года замначальника отдела близ автозаправочной станции лично получил от посредника 100 тысяч рублей, распределив их впоследствии между коллегами», – рассказали в ведомстве.
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Судебные приставы были задержаны сотрудниками спецподразделения УФСБ России по РК и городу Севастополю. Им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.
На данный момент суд избрал обвиняемым меру пресечения: начальнику отдела и его заместителю – домашний арест, приставу-исполнителю – подписка о невыезде.
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Вторник, 17 декабря 2019: Крымчанину грозит два года тюрьмы за уклонение от службы в российской армии. Прокурор Первомайского района Крыма направил в суд уголовное дело об уклонении от призыва на воинскую службу.
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