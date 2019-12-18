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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму задержали судебных приставов

Среда
18 декабря 2019
16:43

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019


Трое сотрудников керченского отдела УФССП по Республике Крым задержаны по обвинению в получении взятки, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму.

Под следствием оказались старший судебный пристав отдела, его заместитель и пристав-исполнитель.

«Начальник отдела и его заместитель дали указание судебному приставу-исполнителю окончить исполнительные производства в отношении предприятия по взысканию штрафа на сумму 1,1 млн рублей. В этот же день подчиненная вынесла соответствующие постановления. А 12 декабря текущего года замначальника отдела близ автозаправочной станции лично получил от посредника 100 тысяч рублей, распределив их впоследствии между коллегами», – рассказали в ведомстве.

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Судебные приставы были задержаны сотрудниками спецподразделения УФСБ России по РК и городу Севастополю. Им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

На данный момент суд избрал обвиняемым меру пресечения: начальнику отдела и его заместителю – домашний арест, приставу-исполнителю – подписка о невыезде.

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Вторник, 17 декабря 2019: В Крыму сотрудница МВД взяла взятку ремонтом. Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по Крыму.

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