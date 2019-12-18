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Власть -> Крымский бизнес

В Крыму за месяц резко выросла безработица

Среда
18 декабря 2019
15:04

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019


Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем, сообщила пресс-служба Крымстата.

«Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в Центре занятости населения, в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5% по сравнению с октябрем 2019 года и составила 5004 человека», – говорится в сообщении.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по республике на данный момент составляет 0,6% от численности рабочей силы.

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По данным Крымстата, заявленная работодателями потребность в работниках на конец ноября снизилась почти на 9% по сравнению с октябрем и составила более 14 тысяч человек, из них по рабочим профессиям – 7,5 тысячи человек.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымские предприниматели задолжали 388 миллионов рублей. Общая задолженность индивидуальных предпринимателей в Крыму по фиксированным страховым взносам в этом году составила 388 миллионов рублей.

Вторник, 17 декабря 2019: У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму. Холдинг бизнесмена Рината Ахметова SCM заявляет, что «не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма».

Пятница, 13 декабря 2019: Виноделам Крыма разрешат продавать вино на вокзалах. Законопроект, предусматривающий продление ряда льгот для виноделов Крыма и Севастополя, прошел первое чтение в Госдуме. Документ также позволит продавать алкоголь на вокзалах и в аэропортах республики.

Пятница, 13 декабря 2019: Крымчане оставили в магазинах более 230 млрд рублей в этом году. Объем розничной торговли в Крыму за 11 месяцев этого года составил 231 млрд рублей.

 

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