В Крыму решили не менять главу министерства курортов

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Такое решение было принято на внеочередной сессии ГС республики.
За кандидатуру Волченко проголосовали 58 депутатов из 58.
Вадим Волченко получил образование в Крымском государственном медицинском университете им. С. И. Георгиевского. Начал работать в 1992 году на телерадиокомпании «Крым». Спустя два года стал работать на радио – сначала ведущим, потом генеральным директором.
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В 2010 году был назначен главой Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации. Потом начал работать руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня». Главой Минкурортов республики был назначен в июле 2017 года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Вчера: Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым. Отсутствие упоминания Севастополя в предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекте о децентрализации может свидетельствовать о том, что глава государства смирился с невозможностью вернуть Крым.
Вчера: Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Комитет по противодействию коррупции Республики Крым напоминает о необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков.
Вчера: Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты. Переход абонентов Крыма и Севастополя от МТС к местным компаниям будет сопровождаться обязательной перерегистрацией сим-карт, заявил парламентарий Дмитрий Белик в эфире ForPost.
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