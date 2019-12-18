В Крыму решили не менять главу министерства курортов

Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма.

Такое решение было принято на внеочередной сессии ГС республики.

За кандидатуру Волченко проголосовали 58 депутатов из 58.

Вадим Волченко получил образование в Крымском государственном медицинском университете им. С. И. Георгиевского. Начал работать в 1992 году на телерадиокомпании «Крым». Спустя два года стал работать на радио – сначала ведущим, потом генеральным директором.

Читайте: Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

В 2010 году был назначен главой Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации. Потом начал работать руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня». Главой Минкурортов республики был назначен в июле 2017 года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Вчера : Зеленского в Украине заподозрили в отказе от планов вернуть Крым. Отсутствие упоминания Севастополя в предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекте о децентрализации может свидетельствовать о том, что глава государства смирился с невозможностью вернуть Крым.

Вчера : Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Комитет по противодействию коррупции Республики Крым напоминает о необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков.

Вчера : Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты. Переход абонентов Крыма и Севастополя от МТС к местным компаниям будет сопровождаться обязательной перерегистрацией сим-карт, заявил парламентарий Дмитрий Белик в эфире ForPost.