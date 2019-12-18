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Власть -> Власть по-крымски

В Крыму решили не менять главу министерства курортов

Среда
18 декабря 2019
18:45

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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18 декабря 2019


Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма.

Такое решение было принято на внеочередной сессии ГС республики.

За кандидатуру Волченко проголосовали 58 депутатов из 58.

Вадим Волченко получил образование в Крымском государственном медицинском университете им. С. И. Георгиевского. Начал работать в 1992 году на телерадиокомпании «Крым». Спустя два года стал работать на радио – сначала ведущим, потом генеральным директором. 

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В 2010 году был назначен главой Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации. Потом начал работать руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня». Главой Минкурортов республики был назначен в июле 2017 года.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера: Крымским чиновникам напомнили о запрете на подарки. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Комитет по противодействию коррупции Республики Крым напоминает о необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков.

Вчера: Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты. Переход абонентов Крыма и Севастополя от МТС к местным компаниям будет сопровождаться обязательной перерегистрацией сим-карт, заявил парламентарий Дмитрий Белик в эфире ForPost.

 

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