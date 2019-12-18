В Крыму назвали самые популярные даты регистрации брака

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19 декабря 2019 года и 20 июня 2020 года - самые востребованные даты для регистрации брака.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала заведующая симферопольским отделом ЗАГС Елена Сливянчук.

«В этом году День св. Николая, 19 декабря, оказался популярной датой. Многие хотят пожениться именно в этот день, несмотря на то, что это будний день - четверг. Видимо, магия цифр влияет. Многие пары подают заявление на 20.06.2020 года. 28 декабря много будет свадеб по Крыму, 31 декабря будут регистрации»,- сказала она.

Сливянчук напомнила, что с 1 октября 2018 года произошли изменения в законодательстве: брак может быть зарегистрирован в течение года с момента подачи заявления. Раньше узаконить отношения можно было не позднее двух месяцев с момента подачи заявления.

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«На сегодняшний день месячный срок ожидания так и сохранен в соответствии с семейным кодексом, то есть не меньше месяца должно пройти с момента подачи заявления, а максимальный срок - год. Время и дата назначается в день подачи заявления, это связано с тем, что все акты гражданского состояния регистрируются в едином реестре»,- уточнила эксперт.

Она добавила, что заявление можно подать на портале Госуслуг, не выходя из дома. Там же можно выбрать дату и время регистрации брака.

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