В Крыму назвали самые популярные даты регистрации брака

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019
© Новости Крыма
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала заведующая симферопольским отделом ЗАГС Елена Сливянчук.
«В этом году День св. Николая, 19 декабря, оказался популярной датой. Многие хотят пожениться именно в этот день, несмотря на то, что это будний день - четверг. Видимо, магия цифр влияет. Многие пары подают заявление на 20.06.2020 года. 28 декабря много будет свадеб по Крыму, 31 декабря будут регистрации»,- сказала она.
Сливянчук напомнила, что с 1 октября 2018 года произошли изменения в законодательстве: брак может быть зарегистрирован в течение года с момента подачи заявления. Раньше узаконить отношения можно было не позднее двух месяцев с момента подачи заявления.
Читайте: Силачи в Крыму сдвинули с места 800-тонный поезд
«На сегодняшний день месячный срок ожидания так и сохранен в соответствии с семейным кодексом, то есть не меньше месяца должно пройти с момента подачи заявления, а максимальный срок - год. Время и дата назначается в день подачи заявления, это связано с тем, что все акты гражданского состояния регистрируются в едином реестре»,- уточнила эксперт.
Она добавила, что заявление можно подать на портале Госуслуг, не выходя из дома. Там же можно выбрать дату и время регистрации брака.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку. Прямо под водой у берегов Судака планируют установить новогоднюю елку.
Вчера: Главная елка Ялты откроется 19 декабря. Торжественное открытие главной городской елки в Ялте состоится 19 декабря.
Вторник, 17 декабря 2019: В Евпатории состоится новогодняя премьера спектакля «Питер Пэн». Крымский государственный театр юного зрителя поздравит зрителей с новогодними праздниками красочным музыкальным шоу «Питер Пэн» по мотивам повести шотландского писателя Джеймса Барри.
Вторник, 17 декабря 2019: В Крыму необычно нарядят гигантскую живую «елку» в ботаническом саду. В Никитском ботаническом саду к Новому году елочными игрушками и бусами украсят гигантский секвойядендрон.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/v-krymu-nazvali-samye-populyarnye-daty-registratsii-braka-126016/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
18 декабря В Крыму назвали самые популярные даты регистрации брака
18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
18 декабря У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку
18 декабря Крупнейшая нефтебаза Крыма досталась структурам беглого украинского олигарха
18 декабря В Крыму решили не менять главу министерства курортов
18 декабря Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах
18 декабря Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста
18 декабря В Феодосии утвердили трехлетний бюджет