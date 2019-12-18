В Феодосии утвердили трехлетний бюджет

Феодосийский городской совет утвердил проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Депутаты единогласно поддержали документ на внеочередном пленарном заседании.

Доходы бюджета на 2020 год предполагаются в размере 2,096 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые поступления составят 702,7 млн рублей, безвозмездные поступления из республиканской казны – 1,393 млрд рублей.

Бюджет на 2020 утвержден без дефицита. Доходная и расходная части на плановый период 2021 и 2022 годов также равны, и составляют 2,469 млрд рублей и 2,543 млрд рублей соответственно.

Принятый документ, говорят депутаты, имеет ярко выраженную социальную направленность. Самые большие расходы запланированы на образование - 1,044 млрд рублей, социальную защиту и социальное обеспечение - 351,5 млн рублей. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на следующий год отражаются 46,6 млн рублей. На развитие физкультуры и спорта - 20,8 млн.

На капитальные расходы в 2020 году в Феодосии направят 153,5 млн рублей. Из них на проекты в рамках ФЦП предусмотрено около 134 млн рублей, из республиканского бюджета – более 36 млн. Остальные средства – муниципальные.

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«Проведена большая предварительная совместная работа городского совета и администрации. Проведено несколько рабочих совещаний, где каждый мог задать вопросы. Депутаты присутствовали на публичных слушаниях, на совместной депутатской комиссии по бюджету. В результате – бюджет принят сбалансированным и бездефицитным», - прокомментировала результаты голосования Глава Феодосийского муниципалитета Анжела Сердюкова.

Бюджет текущего года был принят в размере 2,023 млрд рублей в равных суммах по доходам и расходам. Фактически в конце 2019 года общий объем поступлений в феодосийскую казну составил 2,297 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 3,692 млн рублей.

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