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У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку

Среда
18 декабря 2019
20:18

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019


Прямо под водой у берегов Судака планируют установить новогоднюю елку.

Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Предновогоднее погружение запланировали на 20-21 декабря — елку установят в районе мыса Меганом или же в Новом Свете. В погружении будут задействованы крымские и ростовские дайверы, однако присоединиться могут все желающие. Искусственную елку нарядят на берегу, после чего спустятся с ней под воду. Основание дерева утяжелят свинцовыми грузами, чтобы оно не всплыло. Под водой дайверы сделают фото на память, а также будут водить хоровод, после чего елку уберут.

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— Для моря это мусор и оставлять его ни в коем случае нельзя, — рассказали организаторы.

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