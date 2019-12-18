У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщает Туристический портал Крыма.
Предновогоднее погружение запланировали на 20-21 декабря — елку установят в районе мыса Меганом или же в Новом Свете. В погружении будут задействованы крымские и ростовские дайверы, однако присоединиться могут все желающие. Искусственную елку нарядят на берегу, после чего спустятся с ней под воду. Основание дерева утяжелят свинцовыми грузами, чтобы оно не всплыло. Под водой дайверы сделают фото на память, а также будут водить хоровод, после чего елку уберут.
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— Для моря это мусор и оставлять его ни в коем случае нельзя, — рассказали организаторы.
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