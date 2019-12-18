Шесть промышленных предприятий Крыма получили субсидию на сумму свыше 29 млн рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра промышленной политики РК Константин Равич.
— Субсидия была предоставлена нашим предприятиям на модернизацию производства, создание новых производств и повышение энергоэффективности производства. Ее получили 6 предприятий, сумма составила 29 млн рублей, — рассказал Равич.
Еще одну субсидию, по словам замминистра, получили субъекты предпринимательской деятельности, работающих в сфере народнохудожестаенных промыслов на закупку оборудования, субсидию 1,5 млн рублей получили 4 субъекта.
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Субсидию по реализации мероприятий по сертификации систем менеджмента в соответствие с национальными и международными стандартами в размере 1,5 млн рублей получили 6 субъектов. Субсидию на участие в выставочных и ярморочных мероприятиях, проходящих на территории РФ, в размере 4 млн рублей получили 4 предприятия, и в размере 1 млн рублей – 4 индивидуальных предпринимателя
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