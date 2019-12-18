Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Финансы и бизнес

Шесть промышленных предприятий Крыма получили субсидию на сумму свыше 29 млн рублей

Среда
18 декабря 2019
13:48

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2019
Декабрь 2019
18 декабря 2019


Шесть промышленных предприятий Крыма были субсидированы на сумму свыше 29 млн рублей.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра промышленной политики РК Константин Равич.

— Субсидия была предоставлена нашим предприятиям на модернизацию производства, создание новых производств и повышение энергоэффективности производства. Ее получили 6 предприятий, сумма составила 29 млн рублей, — рассказал Равич.

Еще одну субсидию, по словам замминистра, получили субъекты предпринимательской деятельности, работающих в сфере народнохудожестаенных промыслов на закупку оборудования, субсидию 1,5 млн рублей получили 4 субъекта.

Читайте: Правительство России обещает еще три года присылать деньги в Крым

Субсидию по реализации мероприятий по сертификации систем менеджмента в соответствие с национальными и международными стандартами в размере 1,5 млн рублей получили 6 субъектов. Субсидию на участие в выставочных и ярморочных мероприятиях, проходящих на территории РФ, в размере 4 млн рублей получили 4 предприятия, и в размере 1 млн рублей – 4 индивидуальных предпринимателя

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крым просит у Москвы 250 млн на льготные займы. Крымский региональный фонд развития промышленности, созданный для оказания финансовой поддержки предприятиям региона, планирует привлечь 250 миллионов рублей для предоставления льготных кредитов предприятиям республики.

Сегодня: Крым рапортует о профиците бюджета. Совмин Республики заявил о профиците регионального бюджета по итогам 11 месяцев 2019 года. Бюджет республики исполнен с профицитом более чем в 1,3 млрд рублей.

Вчера: В Крыму очередной подрядчик сорвал капремонт. Подрядчик сорвал выполнение контракта на капитальный ремонт дома культуры в селе Ковыльное Раздольненского района за 10,4 млн рублей.

Понедельник, 16 декабря 2019: Правительство России добавило Крыму почти два млрд рублей. Правительство России утвердило увеличение финансирования на 1,977 млрд рублей мероприятий федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/18/shest-promyshlennyh-predpriyatii-kryma-poluchili-subsidiju-na-summu-svyshe-29-mln-rublei-125953/

 
 

Финансы и бизнес

Правительство России добавило Крыму почти два млрд рублей

Правительство России добавило Крыму почти два млрд рублей

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Три крымских госпредприятия нанесли бюджету многомиллионный ущерб

Три крымских госпредприятия нанесли бюджету многомиллионный ущерб

В Севастополе назвали причину почему не могут освоить российские деньги

В Севастополе назвали причину почему не могут освоить российские деньги

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Вакарчук озвучил новый план возвращения Крыма

Вакарчук озвучил новый план возвращения Крыма

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.